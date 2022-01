Guy Marius Sagna : « Macky Sall est un ennemi de la paix »

Les Sénégalais.e.s qui sont aussi Malien.ne.s, les Malien.ne.s qui sont aussi Sénégalais.e.s, les Sénégalais.e.s qui ont des parents malien.ne.s et/ou des parents Sénégalais au Mali, je vous invite à voter contre le président Macky Sall ce 23 janvier 2022, plus précisément pour la Coalition Yewwi Askan Wi.

Macky Sall est un ennemi de la paix au Sénégal. Malheureusement pas seulement au Sénégal mais il est aussi un ennemi de la paix en Afrique.

Pour dire à Macky Sall que nous ne sommes pas d’accord avec la déclaration de guerre faite à nos sœurs et frères du Mali, pour le sanctionner, pour faire le premier pas vers la paix en Afrique de l’ouest, le premier vers la paix avec tous nos voisins, le premier pas vers la fédération avec le Mali, mettons le 23 janvier 2022 dans l’urne le bulletin de vote de la paix, du panafricanisme des peuples c’est à dire le bulletin de vote de Yewwi Askan Wi.

Tous les Malien.ne.s qui ont des parents Sénégalais, nous les invitons à convaincre leurs parents Sénégalais à voter Yewwi Askan Wi ce 22 janvier 2022.

Pendant des années je l’ai appelé Daouda Gueye de Pikine tellement Pikine était attaché à son nom. Son amour pour Pikine s’est constamment révélé avec des cours de vacances régulièrement organisée, la lutte pour le cimetière de Pikine, la défense des intérêts des élèves et étudiants. Mon plus que frère Daouda Gueye ne vibre que de Pikinité c’est pourquoi j’appelle à voter pour lui dans la commune de Pikine Est. Je pourrais en dire autant pour tous les candidats comme Dr Babacar Diop de Thiès, Bassirou Diomaye Faye de Ndiaganiao, Jacqueline Sagna de Nyassia… c’est pourquoi j’appelle aussi à voter pour eux.

J’ai battu campagne aux côtés de mon frère Barthélémy Dias et invité à voter pour lui à Dakar pour contribuer à doter Dakar d’un maire qui bosse pour le peuple de Dakar, d’un maire qui n’aura pas peur de défendre les intérêts de Dakar, d’un maire qui mettra au cœur de son programme l’humain d’abord. Si nous voulons dire à Macky Sall que nous en avons marre de cette comédie judiciaire qui dure depuis 2011 et qui menace Barthélémy Dias et que s’il touche à Barthélémy Dias, il nous aura en face de lui. Protéger Barthélémy Dias de Macky Sall c’est voter la coalition Yewwi Askan Wi et Barthélémy partout à Dakar et au Sénégal.

Injustement, le président Khalifa Ababacar Sall s’est vu arraché par Macky Sall, ce méchant et mesquin président, son poste de maire de Dakar. Le jour est venu de venger Khalifa Ababacar Sall et de dire qu’il a le droit d’être candidat à l’élection présidentielle de 2024 en votant pour Yewwi Askan Wi.

J’ai battu campagne aux côtés de Ousmane Sonko car je sais qu’il mettra toute son intelligence, ses forces, son panafricanisme, son intégrité au service des populations de la Casamance. Mais c’est aussi pour dire à Macky Sall et à ses lâches femmes et hommes de mains que nous ne tolérerons aucune violence sur Ousmane Sonko et PASTEF.

Je vous appelle à voter Yewwi Askan Wi pour imposer à Macky Sall la cohabitation au Sénégal entre les anciens modes de gestion réactionnaires des collectivités locales et les nouveaux modes de de gestion progressistes des collectivités territoriales. La cohabitation entre l’Acte 3 de la décentralisation, acte de spoliation foncière, de vols des ressources des populations, de clientèlisme politique, d’absentéisme municipal et l’Acte 4 de la décentralisation, acte de libération des peuples municipaux. Acte de gouvernement du peuple municipal par le peuple municipal et pour le peuple municipal.

Je vous invite à voter Yewwi Askan Wi car je prends l’engagement d’être le premier à dire « maire dégage ! » aux maires Yewwi Askan Wi qui voleront les terres et l’argent des populations. Les maires qui n’accepteront pas d’informer, de rendre compte à leur population, de faire de leur population l’Alpha et l’oméga de leurs actions municipales seront farouchement combattus par nous.

J’ai commencé par le Mali, je veux terminer par le Mali. Votons Yewwi Askan Wi pour dire à Macky Sall que nous n’accepterons pas de complot entre lui et la France contre le Sénégal et l’Afrique !

Non au néocolonialisme ! Non à la 3e candidature illégale !

REFUSONS ! RÉSISTONS ! LUTTONS !

ORGANIZE, DON’T AGONIZE! RÉSISTANCE !