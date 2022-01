CAN 2021 : L’entraineur du Ghana viré

Milovan Rajevac, le sélectionneur du Ghana a été viré. Dans un communiqué publié sur son site Internet, l’Association ghanéenne de football (GFA) a déclaré qu’elle s’était séparée du Serbe à la suite d’un rapport technique du comité de gestion.

« Le Conseil exécutif, après avoir examiné les trois rapports et les engagements avec les principales parties prenantes, a décidé de mettre fin à sa relation avec l’entraîneur Milovan Rajevac et a également décidé que le comité de gestion des Black Stars soit reconstitué. L’Association tient à remercier Milovan Rajevac et le Comité de gestion pour leur service et leur souhaite le meilleur dans leurs projets futurs », renseigne le communiqué.