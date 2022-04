CAN 2021 : Voici comment la Fédé va dépenser la prime des Lions

Le Sénégal qui a remporté la 33e édition de la Can, le 6 février dernier, a reçu la somme de 2.800.000.000 de la Confédération africaine de football (Caf) (5 millions de dollars). Le chèque reçu, la Fédération sénégalaise de football procèdera dès la semaine prochaine à des subventions à ses associations membres et groupements associés, renseigne Les Echos.

L’instance dirigeante donnera, avec une partie de l’argent, à chaque équipe de Ligue1 4.500.000 F CFA et 4.000.000 F CFA à chaque équipe de la Ligue2. En Nationale 1 et 2, les clubs recevront respectivement 3 et 2 millions. Chez les filles, les clubs de nationale 1 et 2 recevront respectivement chacun 2 et 1 millions. Les clubs régionaux recevront aussi chacun 750.000 F CFA. Les associations sportives aussi recevront chacune 750.000 F CFA de ces retombées de la Coupe d’Afrique des nations.