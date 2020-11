CAN 2022 : 4146 tests réalisés…48 cas positifs !

Les 48 rencontres comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2022 se sont tenues malgré le contexte de Covid-19. Cependant, un protocole strict (tests systématiques, match à huis-clos…) a été mis en place pour éviter toute propagation du virus. Ainsi sur 4146 tests Covid-19 effectués, 48 étaient positifs, soit 30 joueurs et 18 officiels (moins de 1 % des tests), d’après le communiqué de la Confédération africaine de football (CAF).

« Le protocole mis en place par la CAF est exigeant, et cela a été dérivé de ce qui a été appliqué sur notre continent et dans le monde entier. Il est essentiel d’assurer la sécurité de toutes les parties concernées, sur et en dehors du terrain, en ces temps difficiles où la pandémie demeure une menace très présente, les pays faisant face à une deuxième vague. Le football a retrouvé ses droits de jouer dans les stades, et il a été un succès incroyable de réussir à jouer 100% des matches prévus », a déclaré Ahmad Ahmad, le président de la CAF.

A noter qu’au cours de ces deux journées, 48 matchs ont été joués, et un total de 105 buts marqués.