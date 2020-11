« Le Gouvernement est en train d’installer une escroquerie politique » (Cheikh Bamba Dièye)

Cheikh Bamba Dièye, invité de l’émission ACTU-DÉBAT, sur Dakar Actu, dénonce ce qu’il considère comme une escroquerie politique orchestrée par le régime actuel ouvrant ainsi la voie du palais à certains ténors de l’opposition.

« Le Gouvernement est en train d’installer une escroquerie politique dans la tête des sénégalais. Il avait appelé au dialogue en décrétant une journée nationale du dialogue avec des engagements qui n’ont finalement abouti à rien. À chaque fois qu’ils ont besoin des rapprochements politiques avec certains membres de l’opposition, on nous prétexte un dialogue qui n’a aucune importance. Ce qui a fait que dès le départ j’ai refusé catégoriquement de participer au dialogue politique », souligne le secrétaire général du parti FSD/BJ.

Pour lui, le gouvernement d’ouverture n’est que le fruit de deals politiques orchestrés sur le dos des populations sénégalaises. Et ce gouvernement d’ouverture n’apportera aucun changement dans la souffrance quotidienne des populations. « Ce gouvernement d’ouverture a explosé le calendrier électoral. On ne sait plus quand se tiendront les élections locales et législatives. Et il n’y a aucune croissance dont les mécanismes se régissent dans une retrouvaille politique. Pire encore, depuis quand des retrouvailles politiques constituent une solution aux souffrances quotidiennes des populations ? », se désole le député Cheikh Bamba Dièye, qui appelle à un éveil de tous les citoyens sénégalais.