CAN 2023 : Aliou Cissé publie sa liste le 8 janvier

Le Sénégal est sur la dernière ligne droite qui mène à la CAN ivoirienne, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Du coup, les dates-repères sont d’actualité. Selon Le Quotidien, le début du regroupement des Lions est calé à partir du 30 décembre. Les «Anglais» seront les derniers à arriver, car devant d’abord disputer le Boxing Day (du 26 décembre 2023 au 2 janvier 2024).

Au complet à partir du 3 janvier, les champions d’Afrique vont après préparer la cérémonie de remise du drapeau national, au Palais présidentiel. Et c’est le 9 janvier, comme confirmé par le ministre des Sports, que la bande à Sadio Mané va s’envoler pour Yamoussoukro par vol spécial.

Mais entre-temps, Aliou Cissé devrait respecter le délai du 3 janvier, date-limite pour l’envoi des 27 heureux élus pour cette 34e édition de la Can. Et finalement, sauf changement de dernière minute, c’est le lundi 8 janvier, veille du départ pour Yamoussoukro, que «El Tactico» fera face à la presse pour commenter sa liste des 27, entre autres sujets d’actualité.

Une liste définitive qui est déjà scrutée de près, au vu de la polémique née de la pré-liste des 55, sans un joueur local et où on note l’absence remarquée et surprenante du prodige des Lionceaux U17, Amara Diouf, champion d’Afrique et mondialiste.