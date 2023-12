Les recommandations d’un allié de Macky Sall à Amadou Ba

Pour certains alliés du président de la République Macky Sall, le premier ministre a de solides arguments à vendre auprès des populations sénégalaises en février 2024 pour son élection dès le premier tour à condition des descendre lui-même sur le terrain et de refuser le trop de protocole. « Avec les infrastructures de dernière génération qui se sont multipliées, avec la matérialisation de l’accès universel à l’électricité, les programmes sociaux comme la CMU, les bourses de sécurité familiale ainsi que la revalorisation salariale dont on bénéficiait les fonctionnaires, le bilan de sortie« , ont-ils expliqué.

Mais, il s’empresse de mettre en garde le candidat Amadou Ba contre les velléités d’accaparement des partis de gauche et autres dinosaures politiques dont les pratiques sont désormais honnies et décodées aux yeux de la jeunesse et des femmes qui ne s’y retrouvent plus âpres des décennies de théories. « Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar doit s’extirper des lobbys pouvoiristes, ceux qui ont déjà montré leurs limites de 1960 à 2000. Ceux là qui n’ont pas mis le Sénégal sur la voie de l’émergence malgré la manne financière disponible« , a tapé du poing sur la table, le souteneurs de la mouvance présidentielle repris par Senego.

Toujours sur le registre des recommandations, les alliés du président Macky Sall, rappellent qu’il est aussi urgent de redonner aux arabisants leur place. « Cela pourrait nous éviter des incidents comme ceux arrivés hier. Il faut mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut« , ont-ils conclu.