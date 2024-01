CAN 2023 : Deux (2) Lions forfaits contre la Gambie

Pour son entrée en lice dans cette 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ce lundi face à la Gambie à 14 heures GMT, Aliou Cissé ne pourra compter que sur 25 de ses 27 joueurs retenus. Le sélectionneur national, a en effet, annoncé en conférence de presse d’avant-match les forfaits de Youssouf Sabaly et de Fodé Ballo Touré.

« Ballo Touré avait ressenti une gêne au mollet et on pourra le récupérer d’ici la semaine prochaine. Sabaly avait ressenti une douleur au genou et on a préféré le préserver avec l’espoir de pouvoir le récupérer la semaine prochaine », a déclaré Cissé qui est toutefois optimiste quant à leur participation pour les prochaines rencontres.

Si l’absence de Fodé Ballo-Touré n’a pas de grande incidence sur l’équipe puisqu’étant la doublure d’Ismail Jakobs sur le flanc gauche de la défense, celle de Sabaly est un coup dur pour Cissé qui va devoir jouer sans son latéral droit titulaire, selon Emedia. Utilisé sur ce registre lors des dernières rencontres alors que c’est un joueur offensif de prédilection, Krépin Diatta devrait suppléer ce dernier sur le côté droit de la défense des Lions.