CAN 2023 : en difficulté, l’Egypte arrache un nul miraculé contre le Mozambique

L’Égypte n’a pas impressionné pour ses débuts dans cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023. Opposés à la modeste équipe du Mozambique, les Pharaons ont dû se servir d’un pénalty transformé par leur leader offensif Mohamed Salah en toute fin de partie pour arracher un nul (2-2).

Les Pharaons étaient pourtant partis sur les chapeaux de roues avec un but très matinal, inscrit par Mostafa Mohamed qui a trouvé la faille sur un service de Mohamed Salah dès la deuxième minute de jeu. Une entame tonitruante qui a fait penser à une balade de santé à certains supporters qui seront finalement étourdis par la détermination et la force de caractère des Mambas Verts.

Menée à la pause, le Mozambique qui était déjà dangereux en fin de première période va égaliser dix minutes après le début de la seconde grâce à Witi qui a battu de la tête Mohamed El-Shenawy (55e).

Remontés à bloc après cette égalisation, les Mambas Verts emmenés par leur capitaine emblématique, Elias Dominguês (40 ans), vont rester sur cet élan et réussiront à marquer un second but grâce à Clésio Baúque pour prendre l’avantage (58e). Un but après lequel l’Égypte va courir jusqu’au temps additionnel avant de parvenir à égaliser grâce sur un pénalty de Mohamed Salah, poteau rentrant (90+7) en toute fin de match.

Les Pharaons d’Egypte ratent leur entrée en compétition et doivent se ressaisir lors de la prochaine journée face aux Black Stars du Ghana le 18 janvier prochain (20h00, heure locale).

Source Africatopsport