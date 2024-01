CAN 2023 : L’AIPS dénonce les accréditations des «influenceurs»

L’association africaine de la presse sportive AIPS Afrique a tenu à exprimer son étonnement et sa désapprobation face à l’accréditation presse de personnes extérieures au cercle de la presse pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). En effet, l’instance rappelle à la Confédération Africaine de Football (CAF) et au Comité Local d’Organisation (COL) que l’accréditation presse est strictement réservée aux journalistes professionnels dûment identifiés attachés à un média et aux indépendants.

Selon L’As, elle précise par la même occasion que les Youtubeurs, les utilisateurs de Facebook, publicistes, lobbyistes n’effectuent pas de travail journalistique et ne sont pas liés par le code de déontologie de la profession. Enfin, AIPS Afrique rappelle que les journalistes professionnels diffusent des informations là où d’autres cherchent du buzz, ce qui crée une confusion entre ces «intrus » et les journalistes professionnels, notamment lors des conférences de presse.

L’AIPS Afrique félicite la CAF et le COCAN pour les efforts déployés en vue de la réussite de ce grand événement et espère qu’elles prendront toutes les mesures pour régulariser la situation.