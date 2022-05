CAN 2023 : L’équipe de Sao Tomé-et-Principe disqualifiée !

Sao Tomé-et-Principe ne participera pas à la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2023. La sélection insulaire avait pourtant gagné sa qualification sur le terrain en écartant l’Île Maurice lors du tour préliminaire (1-0, 3-3). Sauf que les Santoméens ont été rattrapés par la patrouille et disqualifiés par la Confédération africaine de football (CAF).

«L’équipe de Sao Tomé-et-Principe est accusée d’avoir enfreint le règlement Covid-19 de la CAF, en alignant un joueur inéligible lors du match du 24 mars 2022 entre Maurice et Sao-Tomé comptant pour les éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies 2023. Ledit joueur ne s’est pas soumis au test PCR obligatoire d’avant-match et n’a pas été en mesure de fournir aux officiels un résultat de test PCR effectué dans la fenêtre de 72 heures requise pour participer au match», indique ce lundi un communiqué de l’instance panafricaine.

Par conséquent, «le Jury Disciplinaire de la CAF a reconnu la Fédération de Football de Sao Tomé-et-Principe coupable de n’avoir pas respecté le règlement de la Coupe d’Afrique des Nations et impose un forfait à l’équipe de Sao Tomé», qui devra en outre s’acquitter d’amende de 10 000 dollars. Repêchée, l’Île Maurice de Lindsey Rose et Kevin Bru rejoint ainsi le Nigeria, la Sierra Leone et la Guinée Bissau dans un groupe A relevé puisque les trois sélections citées étaient toutes présentes à la dernière CAN !