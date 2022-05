Mamadou Lamine Diallo : « Macky Sall doit dégager »

La gouvernance prédatrice de BBY, l’exemple de la Poste et du building administratif…Par Mamadou Lamine Diallo

La presse grassement payée du palais est sortie de ses gonds pour lancer une contre offensive après l’accord historique Yewwi Wallu. Macky Sall a été pris de court, lui qui pensait avoir réduit l’opposition à sa plus simple expression. Dans cette affaire, sa cinquième colonne n’a pas bien fonctionné. Après des années de combat, nous avons réussi à la cerner.

Latif Coulibaly, journaliste connu par son engagement pour la bonne gouvernance sous Wade, devenu musicien dans l’orchestre de la presse du palais de Macky Sall, est monté au créneau pour indiquer la direction de la contre attaque. Il a hélas trébuché sur la bonne gouvernance ; il a été ministre en charge dans le gouvernement de Macky.

Au sujet du building administratif Mamadou Dia, Latif en charge du dossier parlait de quelques 17 milliards pour la réfection. Au finish, plus de 50 milliards et sans doute une dizaine de milliards de plus, après l’incendie. Dans un pays sérieux, l’Assemblée nationale aurait convoqué l’entrepreneur Bamba Ndiaye, spécialisé dans la vente des carreaux et à qui Latif a confié le chantier.

La Poste, au moins 150 milliards partis en fumée. Pourtant, le FMI avait alerté, il y a des années sous le magistère de Amadou Ba qui rêve de fonctions politiques élevées, à partir de son palais des Almadies. Il est bien placé pour nous parler de l’histoire du saccage financier de la Poste.

BBY est un repère de brigands financiers qui veulent s’asseoir sur l’Assemblée nationale et nos institutions. BBY fait rétablir en procédure d’urgence le poste de premier ministre. Depuis lors, silence radio. Quel mépris pour le peuple, sa constitution et ses institutions ! Macky Sall doit dégager.

