Incident à l’AIBD : les précisions des services d’Aissata Tall Sall

Contrairement à l’article publié par un site d’informations sur un supposé incident entre le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur. Il n’y a eu aucun incident à l’aéroport entre Maître Aïssata Tall Sall et la compagnie américaine Delta

Devant embarquer pour New York , le protocole de Mme le Ministre et la délégation qui l’accompagnaient se sont vus refuser par Delta de faire la formalité d’enregistrement de ses bagages au nom de leur ministre, comme cela se fait tous les jours.

La compagnie a exigé que Aïssata Tall Sall quitte le salon d’honneur et fasse le circuit pour se présenter physiquement comme tout le monde. Ce que cette dernière, malgré le refus de ses agents a accepté sans aucun problème. Une fois dans le hall d’embarquement alors qu’elle se dirigeait vers la sécurité pour se soumettre au contrôle, Delta a exigé qu’elle vienne elle même prendre ses valises pour les enregistrer avant de lui délivrer le ticket d’embarquement ; ce qu’elle a poliment décliné parce que rien ne justifiait cette exigence supplémentaire de Delta. C’est sur ces entrefaits que le Ministre a quitté l’aéroport sans aucun contact avec les agents de Delta.

Il n’y a donc jamais eu d’incident encore moins d’altercation. Bien au contraire, les agents de Delta ont fait preuve de beaucoup de courtoisie. Par la suite, un des responsables de la compagnie a retrouvé le ministre pour regretter de ne pouvoir régler le problème puisque ce sont des consignes reçues de leur hiérarchie et s’est excusé auprès d’elle

Bureau de presse et d’information du ministère des Affaires étrangères