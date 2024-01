CAN 2023 : les ivoiriens exigent le limogeage de Gasset et Idrissa Diallo

Défaite cuisante des éléphants, la tête de Idrissa Diallo, président de la fédération ivoirienne de Football (FIF) et du sélectionneur Jean Louis Gasset, demandés par les ivoiriens

Après cette nouvelle défaite de la côte d’Ivoire durant cette CAN, le limogeage d’Idrissa Diallo et de Jean Louis Gasset a fait l’objet d’un débat sur la toile. Et d’ailleurs, leur licenciement est réclamé par certains internautes. En ce qui concerne le président de la Fédération Ivoirienne de Football et du sélectionneur des Éléphants, un internaute s’est exprimé : « Le président de la FIF doit démissionner. Car il a trahi le peuple avec son entraineur »

D’autres internautes ont également réagi en mentionnant Didier Drogba comme le sauveur du football ivoirien. Voici d’autres réactions des internautes

« C’est tout ça que Drogba voulait éviter » ;

« La Côte d’Ivoire est inspirante. La terre d’hospitalité reçoit les buts. Jour de pleurs » ;

« Tout est possible dans le foot. Vraiment, cette CAN est terrible. Un pays organisateur qui est mené comme ça. Quelle humiliation ! C’est vraiment triste » ;

« La Côte d’Ivoire a mis les moyens pour accueillir l’Afrique et le monde. Mais en oubliant de préparer son équipe nationale » ;

« Les gens ont fait passer leurs intérêts personnels sur l’avenir de toute une équipe et de toute la nation. Voilà le résultat ».

Faut-il le rappeler, le COCAN a mis les moyens pour faire de cette CAN, l’une des mémorables. Mais apparemment la côte d’Ivoire aura du mal à rester dans cette compétition qui a un niveau élevé. Après cette cuisante défaite de la Côte d’Ivoire face à la Guinée Équatoriale, Idrissa Diallo et Jean-Louis Gasset vont-ils démissionner ? Notons toutefois que l’espoir n’est pas perdu. La Côte d’Ivoire peut encore être qualifiée pour les huitièmes de finale. Ceci, à condition qu’elle soit repêchée.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn