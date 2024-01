CAN 2023 : La Guinée équatoriale humilie la Côte d’Ivoire (4-0)

Guinée Equatoriale 4-0 Côte d’Ivoire

Buts : Nsue (42e, 75e), Ganet (75e) et Buyla (88e).

Une vague de froid en Côte d’Ivoire, c’est possible.

Pour entamer cette troisième et dernière journée de phase de poule, le pays organisateur avait une place pour les huitièmes de finale à aller chercher contre la redoutable Guinée équatoriale. Mais dans leur stade Alassane-Ouattara d’Abidjan, les Éléphants ont vu leur pire cauchemar se transformer en réalité au fur et à mesure d’une partie pourtant à sa portée sur le papier.

Dans une rencontre démarrée façon diesel par les locaux, Nicolas Pépé s’est procuré une belle occasion de but mais l’ancien Lillois n’est pas parvenu à dribbler Jesús Owono (30e). De l’autre côté du terrain, la première alerte s’est avérée être la bonne sur une incursion de Carlos Akapo, ponctuée par Emilio Nsue (42e).

Grâce à son quatrième but dans la compétition, le meilleur buteur de la CAN a semé le doute dans les esprits ivoiriens. Et ni le but refusé à Ibrahim Sangaré pour un hors-jeu logique (45e), ni l’énorme occasion manquée par le milieu de terrain de Nottingham Forest juste après la pause (47e) n’a changé le cours des choses. Pire encore : Christian Kouamé a manqué un face-à-face avec l’impassable guinéen Owono (58e), puis Jean-Philippe Krasso a cru égaliser, mais la VAR est une nouvelle fois intervenue pour annuler le but (68e).

Etape supplémentaire vers la catastrophe, le sublime coup franc de Pablo Ganet a enfoncé les espoirs locaux (72e, 2-0), tandis que le doublé de Nsue en contre a mis définitivement fin au suspense (75e, 3-0). Dans les dernières minutes, Jannick Buyla a ajouté un quatrième but en guise de coup de grâce (88e, 4-0).

Avec seulement trois points au compteur, la Côte d’Ivoire a peu de chance de terminer parmi les meilleures troisièmes et est au bord du gouffre.

Guinée Equatoriale (4-4-1-1): Owono – Nchama, Coco, Orozco, Fernández, Akapo – Miranda, Bikoro, Ganet, Salvador – Machín – Nsue. Entraîneur: Juan Micha.

Côte d’Ivoire (4-3-3): Fofana – Konan, Ndicka, W.Boly, Singo – Kessié, S.Fofana, Sangaré – Kouamé, Pépé, O.Diakité. Entraîneur: Jean-Louis Gasset.

Source SoFoot