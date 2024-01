CAN 2023 : le programme de ce mardi 23 janvier

La 3ème et dernière journée de la phase de groupes de la CAN 2023 continue ce mardi avec quatre nouvelles affiches au menu. Découvrez sans plus attendre le programme du jour.

Gambie-Cameroun (Groupe C)

Dans le groupe C de la CAN, à Bouaké, le Cameroun se trouve dans une position délicate, occupant la troisième place avec un seul point. Devant lui, le Syli national de Guinée compte quatre points et le Sénégal six. Les Lions Indomptables, après un match nul contre la Guinée (1-1) et une défaite face au Sénégal (1-3), se retrouvent sous pression. Pour atteindre la phase à élimination directe, potentiellement en tant que l’un des meilleurs troisièmes, les Lions Indomptables, 3ème de la dernière Coupe d’Afrique des nations, n’ont plus le droit à l’erreur. Une victoire ce mardi est donc impérative pour les troupes de Rigobert Song.

De son côté, la Gambie, dirigée par Tom Saintfiet, a perdu ses deux premières rencontres contre le Sénégal (0-3) et la Guinée (0-1), et doit absolument gagner elle aussi pour garder l’espoir d’une qualification. Ce qui est sûr, c’est que les Scorpions donneront leur maximum pour tenter de créer la surprise et, quitte à être éliminés, autant quitter le tournoi sur une note positive. Une belle rencontre en perspective !

Guinée-Sénégal (Groupe C)

Le Sénégal, champion en titre, a réussi à affirmer sa position de favori lors des deux premières rencontres de la phase de groupe. L’équipe dirigée par Aliou Cissé a en effet battu la Gambie 3-0 puis le Cameroun 3-1. Un match nul contre la Guinée à Yamoussoukro suffirait pour maintenir sa première place dans le groupe C de la CAN. Les Lions sont d’ores et déjà qualifiés pour les 8es de finale. Pour ce match contre le Syli national de Guinée, Aliou Cissé pourrait faire tourner son effectif, économisant ainsi ses joueurs clés pour la suite du tournoi. Ce serait aussi une opportunité pour les joueurs moins en vue depuis le début de la CAN de démontrer leur talent.

La Guinée, de son côté, a débuté la compétition avec un match nul 1-1 contre le Cameroun, suivi d’une victoire étriquée 1-0 contre la Gambie. Avec quatre points, le Syli national a également validé son billet pour le prochain tour. Pour prendre la tête du groupe C, la Guinée doit donc battre la bande à Sadio Mané, un défi de taille. Ce derby promet d’être passionnant !

Mauritanie-Algérie (Groupe D)

L’Algérie a débuté le tournoi par des matchs nuls contre l’Angola (1-1) et le Burkina Faso (2-2), laissant en suspens sa qualification. L’attaque de l’Algérie est menée par Baghdad Bounedjah, auteur des trois buts de son équipe en Côte d’Ivoire, tandis que Riyad Mahrez, malgré un début de tournoi discret, reste un joueur exceptionnel et capable de faire la différence à tout moment. Pour se qualifier parmi les meilleurs 3es, un match nul suffit aux Fennecs mais ces derniers auront à coeur de démontrer du mieux à Bouaké et de décrocher leur première victoire dans cette CAN.

De leur côté, les Mourabitounes connaissent un début de tournoi délicat, avec des défaites contre l’Angola (2-3) et le Burkina Faso (1-0). Reste qu’une victoire assurerait la qualification ! Leur attaque, avec des joueurs comme Aboubakar Kamara, Sidi Amar Bouna et Aboubakary Koita, tentera de faire bonne figure face à une équipe algérienne expérimentée, considérée comme l’une des favorites du tournoi. Pour la Mauritanie, une victoire serait tout simplement historique.

Angola-Burkina Faso (Groupe D)

Dans un contexte compétitif pour la première place du groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (CAN), l’Angola et le Burkina Faso s’apprêtent à s’affronter à Yamoussoukro dans un match opposant deux équipes déjà qualifiées pour les 8es de finale. Les Palancas Negras, ayant récemment battu la Mauritanie 3-2 après leur nul contre l’Algérie (1-1) ont décroché leur qualification pour la phase à élimination directe pour la première fois depuis leur CAN à domicile en 2010. Sous la houlette de Pedro Gonçalves, les troupes angolaises, actuellement en tête du groupe D, peuvent se vanter de posséder la meilleure attaque du groupe avec 4 buts inscrits.

De son côté, le Burkina Faso réalise également un début de tournoi convaincant, ponctué par un succès devant la Mauritanie (1-0) pour son entrée en lice puis d’un nul 2-2 face à l’Algérie lors de la seconde journée, bien que ce résultat puisse être frustrant puisque les Fennecs ont égalisé en toute fin de partie par Baghdad Bounedjah. Supérieurs sur le papier, les Etalons entendent désormais assurer la première place.

