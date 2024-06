CAN 2025 : La date du tirage au sort des éliminatoires connue

Le parcours vers la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies CAF Maroc 2025 reprendra avec le tirage au sort des éliminatoires, jeudi 4 juillet 2024, à Johannesburg, en Afrique du Sud, a annoncé la CAF ce jour. La cérémonie se tiendra dans les studios de SuperSport à 14h30 heure locale (soit 12h30 GMT et 13h30 en France), a enfin annoncé la Confédération africaine de football (CAF) ce jeudi.

48 équipes réparties en 12 groupes

Un total de 48 nations, y compris les quatre vainqueurs du tour préliminaire (le Tchad, l’Eswatini, le Liberia et le Soudan du Sud), seront réparties en 12 groupes de quatre équipes chacun. Ces équipes s’affronteront pour décrocher leur place pour la phase finale de la CAN 2025, dont la date continue d’ailleurs de faire débat. Les éliminatoires débuteront en septembre 2024, jusqu’en novembre 2024, et détermineront les 24 nations qui s’affronteront pour le titre continental au Maroc. La cérémonie de tirage au sort verra notamment la participation de légendes du football africain, a précisé l’instance.

Les chapeaux réalisés en fonction du prochain classement FIFA ?

La CAF ne dit pas sur quoi elle va s’appuyer pour faire les chapeaux, mais ces derniers seront possiblement réalisés en fonction du prochain classement FIFA. A titre d’information et selon les estimations, le chapeau 1, celui des têtes de série, devrait inclure le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, l’Egypte, la Côte d’Ivoire, la Tunisie, l’Algérie, le Mali, le Cameroun, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et la RD Congo.

Dans le second chapeau, on devrait retrouver d’autres équipes de qualité : le Cap-Vert, la Guinée, le Ghana, la Guinée Équatoriale, le Gabon, la Zambie, l’Angola, le Bénin, la Mauritanie, la Namibie et le Kenya. Le Congo devrait lui figurer dans le chapeau 3, avec Madagascar, le Mozambique, le Togo, la Libye, la Guinée-Bissau, les Comores, la Tanzanie, le Zimbabwe le Malawi, la Sierra Leone et le Soudan.

Et enfin, le quatrième chapeau devrait réunir la Centrafrique, le Niger, la Gambie, le Rwanda, le Burundi, l’Éthiopie, le Botswana, le Lesotho mais aussi les quatre nations issues du tout préliminaire, à savoir l’Eswatini, le Liberia, le Soudan du Sud et le Tchad.