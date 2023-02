Politique CAN : Aliou Cissé veut ramener une autre coupe au Sénégal

Senegal's head coach Aliou Cisse holds a Senegalese flag as he celebrates after winning the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 final football match between Senegal and Egypt at Stade d'Olembe in Yaounde on February 6, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)