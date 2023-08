Candidat Benno : Macky invité à siffler la fin de la récréation

Benno Bokk Yaakaar, des lenteurs dans le choix du candidat

Le président Macky Sall ou l’homme du 3 juillet a renoncé à un second quinquennat à la tête du Sénégal. Une décision sage saluée par le peuple concerné et la communauté internationale. Mais une décision qui a créé le désordre, l’indiscipline, bref, le meli melo dans son parti l’APR. De vils prétentieux veulent devenir chef de l’État. Sans autre forme d’élégance !

Pour copier un peu Jean de la Fontaine. Mieux, ils se payent des Unes dans la presse et inondent les réseaux sociaux par le biais d’influenceurs sortis de nulle part pour emmerder le peuple sénégalais très mature et foncièrement réfractaire à cette forme de communication somme toute impopulaire. Macky Sall doit siffler la fin de cette longue récréation. Sinon il en subira les conséquences.

À 6 mois de la présidentielle, le peuple et les militants de son parti et de sa coalition doivent connaître le candidat officiel par lui choisi afin de se familiariser avec son profil, sa personne. Oui, le chef de Benno doit faire son choix et aller en sa compagnie à Touba en prélude au Magal.

C’est des points de gagnés et c’est fondamental dans le contexte. Dans les bus, les cars rapides, les taxis, le TER…et même dans le BRT à l’essai, le mot d’ordre est le même : on attend le choix du chef de l’état pour savoir comment l’accompagner s’il choisit in homme de paix ou de consensus, ou l’abandonner s’il fait le contraire.

Alors, au fils spirituel du président Wade de libérer le peuple ainsi que ses militants, sinon tout est périlleux tant qu’il persiste dans ses calculs.

Un citoyen du Sénégal résidant au Canada.