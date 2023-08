Revue de presse : L’éventualité d’une alternative à la candidature de Sonko à la une

La presse quotidienne reçue mardi à l’Agence de presse sénégalaise (APS) traite principalement des sujets politiques et judicaires se rapportant au choix du candidat de l’ex-parti Pastef à la présidentielle de 2024, la liberté provisoire accordée à Maimouna Dièye et la nouvelle inculpation visant Djamil Sané, deux responsables de la formation dissoute.

Le quotidien Bës Bi évoque ‘’le plan b émergent’’ de Pastef dans la perspective d’une élection présidentielle sans Ousmane Sonko en prison.

‘’Dialo Diop a lâché le morceau, sans doute difficile à avaler pour nombre de proches de Sonko. Alors que le leader de l’ex-Pastef est en prison et surtout mal en point et que son casier judiciaire semble entaché pour invalider sa candidature, les contours d’un plan B se dessinent. Pourtant, ils ont récité l’alphabet pour faire de Sonko le plan A jusqu’à Z. Entre la première lettre et la dernière, il y a B comme Birame Soulèye Diop et Bassirou Diomaye Faye, mais aussi G comme Guy Marius Sagna’’, écrit journal.

WalfQuotidien décrypte ‘’les Forces et faiblesses d’un profil idéal pour Pastef’’. Dans la publication, Ibrahima Bakhoum, Formateur en journalisme, estime que cet éventuel candidat alternatif doit être ‘’un compagnon de Ousmane Sonko en termes de visibilité. Que ce candidat alternatif ne soit pas un individu sorti du néant même s’il est choisi par Pastef’’.

‘’Le choix d’un autre candidat que Sonko sera diffcile’’, selon EnQuête, qui s’interroge : ‘’la guerre des +lieutenants+ aura-t-elle lieu ?’’.

L’Observateur parle de ‘’l’impossible plan de rechange’’, évoquant »des signes de résignation, l’équation de l’étendard, les limites d’une opération sans Sonko et les risques de dispersion de ce parti’’.

A sujet de l’inéligibilité de Sonko, ‘’le maintien en détention est la seule arme du pouvoir’’, selon Les Echos qui explique pourquoi le pouvoir s’agrippe sur »la contumace, sur ce qui a poussé Sonko à écrire un acte de non-acquiescement dès son entrée en prison’’.

Le Quotidien évoque en Une la liberté provisoire accordée à la responsable des femmes de l’ex-parti PASTEF, Maimouna Dièye en titrant : ‘’ Maimouna Dièye obtient la liberté provisoire’’.

»L’état de santé précaire de la maire de la commune de Patte D’oie fait partie, entre autres, des raisons ayant poussé le juge à accorder la liberté provisoire à Maimouna Dièye. Cette dernière a été au début du mois d’août, inculpée pour divers chefs d’accusation et transférée au pavillon spécial’’, écrit le journal.

»Maimouna Dièye en liberté provisoire assortie d’un contrôle judicaire’’, indique Le Soleil qui explique que la décision du juge fait suite à la dégradation de l’état de santé de la maire de la commune de Patte D’oie.

‘’L’édile de la commune de Patte D’oie avait été inculpé au début du mois d’août pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, organisation d’un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique’’, rappelle le journal.

Pendant ce temps les choses se corsent pour le maire de la commune des Parcelles Assainies Djamil Sané ‘’encore inculpé’’ dans l’affaire Juan Branco, avocat franco-espagnole.

»Pour la deuxième fois, le maire des Parcelles Assainies a été placé sous mandat de dépôt en même temps qu’un lutteur Ndigou Lô, et un proche du maire de Sangalkam. Ils ont été inculpés par le juge du deuxième cabinet pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, actes et manœuvres de nature à troubler l’ordre public et recel de malfaiteurs’’, rapporte Libération.

Selon Source A, ‘’les choses se compliquent’’ pour le maire des Parcelles Assainies.