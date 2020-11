Caricatures en France : Jamra et 100 associations dans la rue

Afin de dénoncer l’islamophobie et les caricatures du Prophète de l’Islam qui agitent le débat ces derniers temps, une centaine d’organisations religieuses, notamment la Ligue des Imams et des Prédicateurs du Sénégal, l’ONG Islamique JAMRA, le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS), And Sameu Jiko-yi, l’ONG Daral Quran wal Ikhsan, l’Association pour Servir le Soufisme, organise une marche pacifique samedi prochain le 07 novembre à 10 heures, informe l’As.

Selon Mame Mactar Guèye, « le Rassemblement des Sénégalais contre l’islamophobie (RSCI): est la nouvelle appellation d’un vaste mouvement d’indignation contre les caricatures et dérives blasphématoires sur le Prophète Mouhammad (Psl), de la part de cet intégriste laïc, qu’est le Président français Emmanuel Macron »