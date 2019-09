Amoureuse de son compagnon, Carla Bruni veut crier ses sentiments sur tous les toits !

« Il y a 11 ans aujourd’hui à 11h du matin, nous nous sommes mariés mon amour… Et 11 ans après nous marchons encore main dans la main… Chanceux », écrivait Carla Bruni sur Instagram en février dernier pour cet anniversaire spécial. Toujours très amoureux, le couple vit une histoire sincère et passionnée. Folle de l’ancien président de la République comme au premier jour, l’ancien mannequin ne rate jamais une occasion de lui faire de belles déclarations quand elle n’est pas occupée à publier des photos ou vidéos, sur les réseaux, de Giulia, leur adorable fillette.

À 51 ans, Carla prouve qu’elle est toujours aussi canon mais pas que… Sur Instagram, où elle ne dévoile que des brides de sa vie privée, elle prouve parfois qu’elle est une mère de famille exemplaire et une épouse présente et aimante. Toujours sur Instagram, son terrain de jeu favori, elle a partagé une photo d’elle et de son mari, en noir et blanc. Tous deux très souriants, Carla écrit en légende : « Salut mon amour…@nicolassarkozy ❤️❣️ Hello my love….ciao amore @nicolassarkozy ❤️ ❤️. »

Dès qu’elle le peut, elle déclare sa flamme à l’homme de sa vie. À propos de leur coup de foudre, l’ex mannequin disait : « Les gens se sont peut-être imaginé que je le faisais par ambition, par cupidité, ou pour aller au palais de l’Élysée […]. Tout ça était dissuasif pour moi. Quoi que l’on croie, j’ai fait une espèce d’impasse sur son métier parce que je l’ai vu avec ses enfants » avant de poursuivre : « ça peut faire rigoler, mais j’ai vu sa douceur. Il y a une grande douceur en lui et c’est ça qui m’a rassurée […]. Donc je me suis dit ‘un type qui a autant de sentiment, ça ne peut pas être un pervers’. Donc ça ne peut pas être quelqu’un qui a choisi de faire ce métier-là par perversion ».

Toujours très présente pour les personnes qu’elle aime, Carla soutient constamment Nicolas. Dans sa story, elle partage le dernier ouvrage de ce dernier intitulé Passions. Un soutien de taille dont Nicolas ne saurait se passer.