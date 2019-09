Le ministre Dame Diop reçu par le patronat français

Le ministre Dame Diop de l’emploi de la formation professionnelle et de l’artisanat a reçu ce matin une délégation du conseil national du patronat français. Le ministre a fait une communication sur les questions de formation et d’employabilité au Sénégal. Le CNP français qui s’est réjoui de cette audience avec le ministre compte intervenir sur les domaines spécifiques qui touchent le moteur de croissance du PSE. La série d’audience continue à Diamniadio. Le ministre Dame Diop a ensuite reçu d’abord l’ancien ambassadeur du Sénégal en France Excellence Monsieur Bassirou Sène nouvellement nommé ambassadeur du Sénégal en Gambie et ensuite son Excellence Roi Rosenblit ambassadeur d’Israël au Sénégal. La formation et l’employabilité des jeunes dans l’optique de la coopération sont au cœur des échanges.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn