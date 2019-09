Dans une récente sortie, le jeune Abdoulaye Diop, se présentant comme le coordonnateur de la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) du départementale de Kaolack, est intervenu sur ce qu’il convient d’appeler l’affaire Mimi/ Malick Gueye. Ainsi, celui qui se targue d’être le leader en chef de la jeunesse républicaine du Saloum, a pris fait et cause pour la Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), Aminata Touré dite Mimi. Une attitude que les vrais responsables de la COJER au niveau de cette localité condamnent fermement. A en croire Moustapha Sow : « Notre structure, la COJER ne se mêle pas à ces histoires-là. Elle préfère être à équidistance des querelles entre hauts responsables de la mouvance présidentielle. Cette sortie d’Abdoulaye Diop n’engage que lui. Qu’il se garde, désormais, d’utiliser le nom de notre organisation pour ses affaires personnelles », fulmine-t-il. Les jeunes du « Macky », d’enfoncer : « Le seul responsable que l’on reconnaît ici, c’est Youga Sène. Abdoulaye Diop est un maître chanteur qui manœuvre que pour entrer dans les bonnes grâces de Mimi. La preuve, il vient d’être coopté comme conseiller au niveau de l’institution qu’elle dirige. Il s’agite, aujourd’hui, dans le but de sauvegarder ses propres intérêts. Lui –même ne contrôle aucun militant à Kaolack. C’est un pur démagogue qui veut tromper son monde. »

Mimi d’en prendre pour son grade : « El Hadji Malick Gueye et Mimi, c’est comme le jour et la nuit. L’ancien député le dépasse et le surpasse en politique. Comment une dame qui a été chassée de Grand-Yoff, de Gossas et fuie comme de la peste à Kaolack peut nous ébranler ? Elle est jalouse du large chemin parcouru en politique par le leader du mouvement « Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal ». La seule préoccupation d’El Hadji Malcik Gueye, c’est d’accompagner la vision futuriste de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Au lieu de s’attarder en ergotage et verbiage, elle doit se rendre aux USA et répliquer au sieur Ousmane Tounkara sur les accusations portées sur elle. On sait beaucoup et, demain, on va parler. Madame Aminata qu’elle cherche à ternir l’image est une dame honnête, sérieuse, travailleuse, une digne serviteur la Républque », réplique un jeune partisan de « Suxaali Sine Saloum ».