Casamance : Encore 8 bûcherons attaqués par des individus armés dans la forêt

On n’a pas encore fini de s’occuper de l’affaire de la tuerie dans la forêt de Bofa survenue le 6 Janvier 2018, qu’une autre affaire similaire se présente. En effet, huit bûcherons qui s’étaient rendus dans la forêt du Bayotte Est ont eu la malchance de tomber sur une bande d’individus armés. Même s’ils ont eu plus de chance que ceux de Bofa mais ils ont tout de même été battus à coups de bâton par ces individus.





L. Badiane depuis Bignona pour Xibaaru

Après les avoir fait passer un mauvais quart d’heure, ils leur ont intimé l’ordre de ne plus remettre les pieds dans cette forêt. Six des blessés ont été récupérés par une patrouille de l’armée et ils ont été pris en charge à l’infirmerie militaire. Une des victimes rencontrées par le correspondant de la RFM a juré de ne plus retourner dans cette forêt eu égard ce qu’il a vécu entre les mains de ces hommes