Ce chien attend son maître décédé du Covid-19 à l’hôpital pendant 3 mois

En février 2020, alors que l’épidémie du Covid-19 était très forte en Chine, de nombreuses personnes ont succombé dans les hôpitaux. Parmi elles, le propriétaire d’un chien qui l’a attendu très longtemps. Retour sur cette histoire tragique.

Xiao Bao, un petit chien plein d’espoir

Dans la province de Hubei, en Chine, un retraité a été transféré à l’hôpital de Wuhan Taikand au début du mois de février. Malheureusement, l’homme est décédé cinq jours plus tard. Son petit chien, Xiao Bao, est resté dans l’hôpital tout au long des soins et pendant trois mois suivant la mort de son propriétaire. L’animal restait dans le hall de l’hôpital, plein d’espoir, à attendre son maître. Le personnel de l’hôpital de Wuhan Taikand le nourrissait régulièrement, selon le magazine Metro Co UK.

À plusieurs reprises, le chien a été chassé, mais il est toujours revenu dans le hall, bien déterminé à retrouver son maître. Toutefois, la propriétaire du supermarché de l’hôpital, Wu Cuifen, a pris le chien sous son aile et s’est occupé de lui.

« Il n’a jamais quitté l’hôpital. C’était incroyablement touchant et tellement fidèle. Je me suis familiarisé avec le chien et je l’ai ensuite amené dans la boutique. Chaque matin, Xiao Bao était là à m’attendre » comme si j’étais son maître.

Une nouvelle famille pour Xiao Bao

Après les trois mois d’attente, plusieurs patients n’appréciaient pas la présence de l’animal au sein de l’hôpital et les plaintes se sont multipliées. Le petit chien a donc été remis à l’association de protection locale qui a examiné les dossiers des différentes familles pouvant l’accueillir. Nul doute qu’un chien aussi dévoué a dû faire mouche dans le cœur des visiteurs !

