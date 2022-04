Elle invente un cancer des ovaires…Pour toucher 50 000 euros

Nicole Elkabbass, 42 ans, est accusée d’escroquerie. En effet, elle a simulé un cancer des ovaires pour pouvoir toucher 50 000 euros d’aides privées afin de profiter d’escapades, restaurants et jeux de hasard. Zoom.

Cette histoire nous vient tout droit de l’autre côté de l’Atlantique. Et elle est indécente.

Elle simule sa maladie contre de l’argent

Le magazine The Sun a partagé un article dans lequel on découvre Nicole Elkabbass, une mère de 42 ans et aussi une arnaqueuse. En effet, cette femme originaire du Broadstairs, dans le Kent, a simulé un cancer des ovaires afin de soudoyer de l’argent grâce à du crowdfunding, financement participatif.

En effet, elle s’est créée un compte sur le site GoFundMe dans lequel elle a lancé un appel. Dans son message, elle a expliqué avoir besoin d’aide pour payer un traitement contre le cancer salvateur, le tout accompagné d’une photo d’elle souffrante dans un lit d’hôpital. Seulement après quelques recherches, le tribunal a appris que cette photo avait été prise il y a plusieurs années, lorsqu’elle avait été se faire retirer sa vésicule biliaire.

De plus, Nicholas Humphrey Morris, un ami à elle qui est gynécologue, lui aurait rédigé un rapport médical affirmant qu’elle avait un cancer. Seulement ce dernier nie les faits : »Elle n’a jamais été une de mes patientes et elle n’est jamais venue me voir dans les hôpitaux ou les cliniques dans lesquels je travaille ».

Une affaire qui se règle devant le tribunal

C’est le procureur Ben Irwin du tribunal de Canterbury Crown Court qui a témoigné au Sun cette histoire complètement démente. « Le stratagème était une ruse pour soutenir son style de vie somptueux, notamment en dépensant 4 000 euros sur les billets des Spurs », explique le journal.

Des propos prouvés par les déclarations de Mr Irwin : « Elle n’a pas utilisé cet argent pour le traitement du cancer. L’argent qu’elle a reçu était en fait pour une variété de choses – beaucoup sont allés au jeu, beaucoup sont allés en voyage, beaucoup sont allés sur les billets Tottenham Hotspur », a-t-il dévoilé.

Avec cet argent, Elkabbass s’offrait de magnifiques vacances au quatre coins du globe, des repas dans des restaurants de luxe, et des soirées au casino. Les donneurs anonymes ont été extrêmement déçus d’apprendre que l’histoire de Nicole Elkabbass était fausse. Certains ont fait des dons de…lire la suite ici