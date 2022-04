Les « grandes gueules » de Sonko piégées par les audios de Adji Sarr

S’il y a une chose dont les Sénégalais se seraient bien passés, c’est l’affaire « Sweet Beauty ». Cette histoire de viol de la masseuse Adji Raby Sarr par le député Ousmane Sonko, est en train de lasser tout un peuple. Après son lot de morts et de désolation, elle n’arrive toujours pas à révéler ses secrets. Désormais le procès de cette affaire se fait sur les réseaux sociaux. Et c’est l’armée virtuelle de Sonko qui anime les débats.

L’affaire de viol dans lequel Ousmane Sonko est le principal accusé prend de nouvelles allures. Désormais, les Patriotes se sont lancés dans une lutte acharnée pour sortir leur leader dans, ce qu’ils appellent, un « complot » ourdi par le pouvoir. Dès l’éclatement de cette affaire, ils avaient opté pour la voie de la résistance. Mais après les quatorze morts de mars 2021, la stratégie a changé. Les partisans de Sonko ont adopté une nouvelle méthode de lutte.

A la place des pierres et des pneus brûlés, on assiste à une guerre d’influence sur les réseaux sociaux. Maintenant l’affaire Sweet Beauty s’est transformée en guerre des mots sur le net. Ousmane Sonko s’est entouré de personnes qualifiées, par certains, de « grandes gueules » chargées de le blanchir aux yeux des Sénégalais. Et cette armée de mercenaires du net a lancé la guerre des audios avec l’enregistrement de Mamour Diallo et Adji Sarr. Et faut dire que cette stratégie fonctionnait bien ces derniers jours. Beaucoup voyait le leader de Pastef comme un « innocent » au cœur d’un complot.

Mais les Sénégalais commencent à changer de fusil d’épaule. Le marabout et l’ancien rappeur qui semblaient détenir ces soi-disant enregistrements ne veulent toujours pas les faire sortir. Une situation qui agace les Patriotes. Le rappeur Mollah Morgun l’aura su à ses dépens. Il perd le soutien des jeunes de Sonko. Après tout son tintamarre, il n’arrive toujours pas à balancer le moindre audio. Ce qui fait dire à certains patriotes que Morgun s’est juste servi d’eux pour faire son show. Et pendant que Pastef cherche du renfort, d’autres audios sortent sur la place publique et ils risquent d’enfoncer davantage Sonko.

En effet, nos confrères de Leral disent détenir des sept (7) audios du marabout qui pensait piéger Adji Sarr. Alors que c’est lui qui est tombé dans le piège de la jeune masseuse. Dans l’une des vidéos, la victime présumée est revenue sur ce qui s’est passé la nuit d’un 31 décembre. Mais en attendant de savoir si ces enregistrements sont authentiques ou pas, les Patriotes doivent revoir leurs lignes de défense. Celles qu’ils se sont construits avec ses gros hurleurs ne tiennent plus.

Les nouveaux défenseurs d’Ousmane Sonko ont démontré leur limite au grand bonheur de Mamour Diallo. Mollah Morgun a démontré à la face du monde qu’il ne détenait pas le monopole de la vérité. Et comme par hasard, le marabout Baye Mc Niasse est devenu muet après son entrée fracassante dans ce dossier chaud. Ces postures adoptées par les nouvelles recrues des Patriotes n’augurent rien de bon pour Ousmane Sonko à quelques mois des élections législatives du 31 juillet 2022.

Toute leur stratégie s’est retournée contre leur mentor Ousmane Sonko. Pourquoi est-ce que l’audio sur Mamour Diallo est le seul qui a été balancé par les partisans de Sonko ? C’est parce que cela arrangeait Sonko contrairement à tous les autres sons qui incriminaient le leader du pastef. Ils ont diffusé ce qui les arrangeait et ont rangé dans les tiroirs les autres audios qui accusaient Sonko. Quelle malhonnêteté de la part de ces rappeurs et marabouts pro Sonko !

Les Sénégalais vont devoir garder leur mal en patience pour savoir ce qui s’est réellement passé dans le jacuzzi du Sweet Beauty entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Mais en attendant, les deux protagonistes ont adopté de nouvelles stratégies qui risquent de faire d’énormes dégâts. La question que tout le monde se pose est de savoir que vont devenir les victimes de cette affaire qui lasse tout un peuple ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru