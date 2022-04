Voici les graves erreurs de Macky qui mettent les jeunes en colère

Et pourtant le président Macky Sall est le chef d’état Sénégalais qui a le plus fait en matière d’infrastructures. Il est aussi le chef d’état Sénégalais qui a le plus investi dans le social. Les bourses familiales sont inédites en Afrique. Même la Côte d’Ivoire et le grand Nigeria n’ont pas un programme pareil. Mais Macky Sall est mal aimé des jeunes. Xibaaru a essayé de comprendre et a infiltré le milieu des jeunes. Des témoignages qui en disent long sur le désamour entre Macky Sall et la jeunesse Sénégalaise.

Le président Macky Sall n’est pas du tout détesté par les Sénégalais. Au contraire, il est aimé par une bonne frange de la population. Il a transformé le Sénégal depuis 2012. Il a plus fait qu’Abdou Diouf en 40 ans et Wade en 12 ans. En 10 ans, Macky Sall a fait émerger un Sénégal moderne et respecté à l’international…Mais il laisse un goût amer au Sénégal d’en bas qui souffre. Et ce Sénégal d’en bas est à majorité composé d’une jeunesse désespérée qui cultive la haine et la rancune.

En 62 d’indépendance, le Sénégal n’avait jamais connu un tel niveau d’indiscipline et de de colère. Les Jeunes montrent leurs amertumes à travers les réseaux sociaux. Ils applaudissent les réalisations du président de la République le matin et l’insultent le soir derrière leur clavier. Pourquoi cet amour-désamour entre le président et sa jeunesse. Xibaaru a infiltré les jeunes, plus posés en plein ramadan, pour toucher du doigt les raisons de la colère.

« Moi personnellement, je suis très remonté contre le président Macky Sall tout simplement parce qu’il entretient des ‘ministres-voyous’ que je nommerai. Je citerai Cheikh Oumar Anne qui est accusé depuis qu’il est COUD*. Je citerai en seconde position Abdou Karim Sall avec le scandale des gazelles. Et ce n’est pas tout car autour du président que des personnes qui sont vomis par les populations et surtout par les jeunes qui ne comprennent pas pourquoi le président fait la promotion de ces gens malgré des rapports qui les incriminent. C’est comme s’il fait du ‘maa tey’. Et moi je lui en veux pour ça » nous dit Mouhamed. D qui est étudiant en droit.

« On ne peut pas dire que le président Macky ne travaille pas. Il a beaucoup fait et il nous a gratifié des moments de bonheur avec la coupe d’Afrique et l’inauguration du stade Abdoulaye Wade. Mais il faut reconnaitre que certains de ses actes ont plus d’ampleurs négatives que ses bonnes actions. Moi je suis fâché contre lui depuis qu’il a dit qu’il avait des ‘dossiers sous le coude’. Et pour moi, tout ce qu’il fera ou dira après, c’est de la mascarade car il privilégiera toujours certains Sénégalais à d’autres alors qu’il devra traiter tous les Sénégalais au même niveau. Je n’arrive pas à comprendre son geste » avance Alioune. M, jeune vendeur ambulant.

« Moi ce qui me fait mal ce sont les nominations de certaines personnes à des postes de responsabilités. Prenons par exemple la nomination de Bibi Baldé à la tête de la poste. Vous avez vu les scandales qui ont suivies. Et je ne comprends pas pourquoi le président persiste sur sa position de garder toujours Bibi Baldé à la tête de la Poste. Et il n’est pas le seul ; ils sont là ces DG indésirables, Yakham Mbaye du Soleil, Racine Talla de la RTS, Oumar Boun Khatab Sylla de Dakar Dem Dikk (DDD) ; et ces DG sont toujours décriés et dénoncés à travers la presse mais…rien, le président les garde toujours à leurs postes » dénonce le jeune Paul.S.

Tout ce que les jeunes reprochent au président de la République, ce sont des problèmes qui ne concernent pas son bilan mais son entourage. Macky est haï par les jeunes qui lui reprochent son entourage.

« Macky est bon mais son entourage est mauvais. Et pour vous le démontrer, prenez l’exemple récent de la vengeance contre le capitaine Touré. Ce qui est sûr, ce que vient de faire le ministre de l‘enseignement supérieur qui a contesté l’embauche du capitaine Touré à l’IAM*, n’est pas connu par le président de la République. Mais on lui fait porter le chapeau… » nous dit un vendeur de café Touba rencontré au rond-point Jet d’eau.

Les jeunes qui sont soucieux de leur avenir reprochent au président sa politique du Parti avant la Patrie. Les mots qui reviennent souvent sont…clientélisme, protection de ses partisans et la chasse aux opposants. Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko, le juge Dème, le colonel Kébé, le capitaine Touré, des noms qui reviennent souvent pour montrer l’acharnement de Macky Sall contre ses adversaires…

La Rédaction de xibaaru

*COUD (centre des Œuvres universitaires de Dakar)

*IAM (Institut africain de managment)