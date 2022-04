Les jeunes font leur choix entre Macky et…Sonko

L’horizon s’obscurcit pour le président Macky Sall. A moins de cinq mois des élections législatives, il est face à des défis majeurs qui risquent de lui coûter cher aux élections législatives du 31 juillet 2022. Abandonné au front par ses ministres, DG et conseillers, il est obligé de manœuvrer tout seul la barque Benno Bokk Yaakaar. Les jeunes qui devaient être sa sentinelle face à l’extrémisme des pro-Sonko lui ont complètement tourné le dos. Une situation qui n’augure rien de bon pour le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Les jeunes tournent le dos à Macky…pour Sonko

« Dis-moi quelle jeunesse tu es, je te dirai quel peuple tu seras », le président Macky Sall doit impérativement méditer sur cette phrase qu’utilisait son prédécesseur Me Abdoulaye Wade. Depuis qu’il a entamé son second mandat, le locataire du Palais semble avoir un réel problème avec les jeunes. Rares sont ceux qui adhèrent, désormais, aux idéologies du chef de l’Etat. Et Dieu sait qu’il a tout fait pour s’attirer leur sympathie. Et pourtant le président de la république a mis en œuvre plusieurs politiques pour séduire cette jeunesse réticente.

La preuve, le président Macky Sall a pris de nombreuses mesures en faveur des jeunes. Le Programme d’urgence, XËYU NDAW ÑI, est la dernière trouvaille pour endiguer le chômage de cette catégorie de la population. Mais c’est aussi une manière d’avoir leur soutien. Ce programme ambitieux a généré « 46 334 emplois, 12 200 bons de formation et financé 86023 bénéficiaires », annonçait le Président Macky Sall, lors de son message à la nation du dimanche 3 avril 2022…

Ces chiffres sont loin de réduire le fossé qui sépare Macky Sall des jeunes. Alors pour tenter de combler le vide, le chef de l’Etat avait lancé le concept “Jokko ak Ndaw Gni”, une autre manière d’être encore plus proche des jeunes. Malheureusement, Bougane Gueye avec son “Jokko Tiiñal Macky” lui coupe l’herbe sous le pied. Mais le véritable problème du locataire du Palais, c’est l’inexistence d’une jeunesse engagée à ses côtés. Et aussi l’incompétence d’un ministre de la jeunesse qui est quasi absent. Deux facteurs qui rendent la connexion entre lui et les jeunes, très difficile.

Pour éviter de se retrouver entre une Cojer (convergences des jeunesses républicaines) minée par des querelles internes et une Néné Fatoumata Tall invisible, les jeunes ont trouvé refuge dans les bras de Ousmane Sonko, l’anti-système devenu un élément du système. Désormais, ils semblent avoir trouvé leur marque chez le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Et avec ses discours incendiaires, il a réussi à les dompter.

Dans l’affaire qui oppose Adji Sarr à leur leader, ces jeunes font tout pour éviter la prison à Ousmane Sonko. Certains ont même laissé la vie dans cette opération de protection du leader du Pastef. Et vu les derniers développements dans cette affaire, ils ne sont pas loin d’une victoire. Mais au niveau de la mouvance présidentielle, personne n’osera risquer sa vie pour défendre le troisième mandat de Macky Sall. Même les réalisations du chef de l’Etat peinent à être vulgarisées par les jeunes du Macky.

Fort de ce constat, on peut dire sans se tromper que les jeunes ont tourné le dos au chef de l’Etat et à ses réalisations. Ce pour les discours révolutionnaires et va-t-en guerre de Ousmane Sonko. La jeunesse est le nerf de la politique. Et si le chef de l’Etat veut sortir de son isolement, il doit trouver la bonne formule pour avoir cette frange de la population à ses côtés. Mais qui risquerait de cheminer avec un président en fin de mandat ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru