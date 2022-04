Macky arbitre le duel Khalifa Sall-Ousmane Sonko…Un combat à mort

Macky Sall est un génie politique et il le montre chaque jour dans sa manière de se jouer de l’opposition et de les dresser les uns contre les autres. Le cas le plus flagrant de la stratégie de Macky Sall est celui de Bamba Fall qui a gagné la commune de Médina avec les forces de l’opposition puis a rejoint la mouvance présidentielle au lendemain des élections locales du 23 janvier 2022. Et maintenant, Macky s’attaque au sommet de l’opposition. Il veut couper les têtes dirigeantes de cette opposition mais d’une manière subtile…C’est-à-dire en jouant le jeu de l’opposition.

C’est l’opposition qui ouvre le bal avec les investitures pour les élections Législatives prévues le 31 juillet 2022. Pour ces élections, l’opposition a commencé à dévoiler sa stratégie. Selon plusieurs sources, la tête de liste majoritaire de la coalition Yewwi Askan Wi au niveau national est connue. Il s’agirait du leader de Pastef, Ousmane Sonko suivi d’Aïda Mbodji, pour respecter la parité. Mais ces projections ont été faites bien avant la modification de la procédure dite du « rabat d’arrêt » qui pourrait remettre Khalifa dans le jeu politique. Et si Khalifa Sall était réhabilité…Tout pourrait changer pour le choix tête de liste de la coalition de l’opposition.

C’est la modification de la loi organique sur la Cour suprême avec « l’affirmation du caractère non suspensif du rabat d’arrêt » qui vient chambouler les plans de l’opposition…

Le « rabat d’arrêt » est la procédure consistant à demander l’annulation d’un arrêt rendu par une chambre de la Cour suprême. Et c’est ce « rabat d’arrêt qui devait suspendre toutes les décisions de la cour suprême sur la condamnation de Khalifa Sall et lui permettre de participer à la présidentielle de 2019, qui avait été rejeté par la chambre criminelle de la Cour suprême le 3 janvier 2019. Aujourd’hui avec la modification de cette procédure de « rabat d’arrêt » avec l’affirmation de son caractère non suspensif, Khalifa Sall est remis en selle politique. Mais le locataire du Palais sait très bien ce qu’il fait…car il vient de libérer un autre gladiateur dans l’arène politique.

Sonko a été choisi tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi parce que Khalifa Sall était écarté par sa condamnation. Maintenant avec la possibilité d’un rabat d’arrêt qui pourrait marquer le retour de Khalifa Sall, les choses seront différentes au niveau de la tête de liste de Yewwi Askan Wi. Et ce retour chamboule tous les plans de Sonko qui s’était érigé comme le véritable patron de cette coalition. Tout tournait autour de lui. Et maintenant, lui et Khalifa Sall vont devoir se disputer le leadership de cette coalition mais aussi la tête de liste nationale…

Le retour de Khalifa Sall est aussi un changement de paradigme. C’est la coalition Yewwi Askan Wi qui se retrouve bouleversée par la remise en service du véritable patron de Dakar, Khalifa Sall. Ce dernier « éligible » pour les législatives va peser de tout son poids pour occuper la place de chef sur la liste de la coalition pour les Législatives et il aura un soutien de taille, celui de son poulain, Barthélémy Dias, maire de Dakar. Et ce sera le choc des ambitions…

Va-t-on vers un Affrontement khaf-Sonko ? Et c’est ça le plan de Macky « Mackyavel » Sall. Il a ouvert les vannes pour Khalifa Sall pour lui permettre d’avoir la baraka pour s’imposer au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Macky Sall veut créer un choc des ambitions dans la coalition de l’opposition. Déjà avec l’égo surdimensionné du marabout Serigne Moustapha Sy, le leadership grandissant d’Ousmane Sonko, la réhabilitation politique de Khalifa Sall et son retour sur la scène politique, créeront obligatoirement des remous au sein de cette coalition.

C’est Macky Sall qui sort gagnant du retour de Khalifa Sall. On va vers une opposition divisée qui fragilisera la dynamique de Yewwi observée lors des dernières élections locales. Khalifa Sall réclamera plus de de sièges pour ses partisans et Sonko de même. Et le marabout Serigne Moustapha Sy du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) qui réclame la paternité de Yewwi Askan Wi ne voudra pas laisser des sièges lui échapper. Une belle bagarre en perspective…pour le grand bonheur de Macky Sall…

