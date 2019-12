Whatsapp fait partie des réseaux sociaux les plus utilisés au monde avec ses aptitudes à donner à ses utilisateurs la possibilité d’émettre des appels, messages, messages vocaux, appels vidéos etc. Le tout gratuitement à condition d’avoir bien évidement une connexion internet. La connexion internet, un principe très peu assimilé par un étudiant rwandais de 26 ans du nom de Deodate Mugenzi, qui a décidait de transgresser les règles en donnant aux utilisateurs de l’application la possibilité de l’utiliser sans connexion internet. C’est fou non ? On vous explique !

Au Rwanda particulièrement, beaucoup d’utilisateurs d’internet se plaignent de la cherté des prix pour y accéder. Grace à la découverte incroyable de ce jeune rwandais, ils pourront faire un grand soupir de soulagement. Étudiant en technologie de l’information et de la communication au centre régional polytechnique de Kigali, ce phénomène a découvert une méthode pour contourner la connexion internet et ainsi pouvoir émettre des appels whatsapp locaux et internationaux

D’après un rapport de la fenêtre d’information local New Times, M. Mugenzi a expliqué que le développement de son mécanisme était motivé par le fait que la connexion internet est chère dans la plupart des régions d’Afrique, beaucoup d’entre eux n’étant pas en mesure d’accéder à Internet.

« Le problème est que beaucoup de gens ici au Rwanda et dans d’autres parties de l’Afrique ne peuvent pas se permettre de posséder des smartphones qui leur permettent d’utiliser tous ces services Internet. Pour y remédier, les gens devraient utiliser des services qui leur permettent de communiquer à l’aide de n’importe quelle plate-forme à leur disposition », a-t-il déclaré, dans le New Times.

Le jeune prodige en TIC a dit qu’il a généré l’idée de la connexion gratuite en 2017, et avec les seuls matériaux disponibles à l’époque, c’est-à-dire ses livres d’ordinateur portable et de bibliothèque sur la physique, il a commencé à faire ses recherches. Ce qui l’a aidé le plus, a-t-il dit, ce sont les compétences qu’il a acquises jusqu’à présent en classe ainsi que les connaissances qu’il a acquises dans les livres de physique.

Comment fonctionne le système ?

Le système informatique utilise la physique optique, les techniques de communication de gadgets mobiles et les principes de mise en réseau. Il permet aux utilisateurs de WhatsApp d’appeler directement des numéros de téléphone mobile. Actuellement, seuls les utilisateurs de WhatsApp peuvent appeler les utilisateurs de WhatsApp. Cela signifie que les Rwandais et les Africains, en général, seront en mesure de communiquer avec leurs concitoyens africains, en particulier ceux qui utilisent des téléphones spéciaux (téléphones qui n’autorisent pas l’utilisation de services Internet populaires).

L’utilisation des smartphones dans de nombreux pays en développement comme l’Afrique est très limitée. Au Rwanda, le nombre de détenteurs de smartphones est nettement inférieur à 1,2 million de personnes, ce qui constitue un défi pour les fournisseurs de services.

Afin d’utiliser la plate-forme, Mugenzi doit enregistrer les numéros de l’appelant et du destinataire sur WhatsApp.

Le système ne peut pas autoriser plusieurs appels en même temps. Mugenzi a également besoin de plus de soutien pour mener des recherches et des études intensives afin de lui permettre d’étendre son système. Il est actuellement en partenariat avec l’ambassade américaine au Rwanda pour offrir une formation innovante à plusieurs jeunes du pays.