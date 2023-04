Ce que cherche Idy en allant chez Sonko (analyse)

Gain recherché de la visite de Idy chez Sonko…les vœux du patron de Pastef voués à l’échec

Pour la stabilité et la paix au Sénégal, Idrissa Seck a rendu visite à Ousmane Sonko. Beaucoup se demandent ce que cherche Idrissa Seck dans cette affaire. Bon nombre d’observateurs dont Pape Amadou Fall trouvent qu’il y’a toujours un gain dans toutes les actions que mène le patron de Rewmi.

Le directeur de la Gazette pense que le président du parti Rewmi cherche le gain politique parce qu’il est très en retard en termes de positionnement, par rapport à des ambitions présidentielles. Selon l’analyste politique, en ce qui concerne les exigences de Sonko, notamment l’affaire Adji Sarr ou Prodac, ce sera peine perdue pour le lui, car Macky Sall ne compte pas tordre pas la main à la justice.

Le président du Conseil économique social et environnemental (CESE) est depuis plusieurs jours au centre de toutes les discussions. Ses moindres déplacements et déclarations sont scrutés dans tous les sens.

Et de manière générale, le patron de Rewmi cherche toujours un gain dans toutes les actions qu’il mène. Alors que cherche-t-il en prenant son bâton de pèlerin pour se rendre au domicile du chef de fil de l’opposition ? Sur la question, le journaliste et analyste politique, Pape Amadou Fall donne son point de vue.

« Idrissa Seck au cœur du jeu politique rien d’étonnant. Le dialogue interpelle tout ce qui sont dans le champ et pour la paix au Sénégal, cela vaut bien de prendre son bâton de pèlerin. Il reste que quand on connaît Idrissa Seck, l’on peut d’une certaine manière s’étonner par rapport au tempo parce que nous sommes à quelques mois de l’élection présidentielle. Et depuis presque fort longtemps que l’agitation et surtout le combat acharné entre Macky Sall et Ousmane Sonko est en jeu. On ne l’avait guère attendu sur ce plan là.

Donc aujourd’hui l’on peut dire qu’est-ce que cherche le leader de Rewmi dans cette affaire. Parce qu’il y’a toujours un gain dans toutes les actions qu’il mène de manière. Je pense, en allant vers Ousmane Sonko sans l’aval il faut bien le dire, de Macky Sall, ce qu’il cherche c’est le gain politique parce qu’il est très en retard en termes de positionnement, par rapport à des ambitions présidentielles », a indiqué Pape Amadou Fall qui parle d’échec en ce qui concerne l’appel au dialogue et les exigences de Sonko.

« L’appel au dialogue n’a jamais été soumis à quelques conditionnalités. Il l’avait dit en son temps, tendre la main ne signifie pas accepter un quelconque chantage. Donc quels que soient les désidératas de Ousmane Sonko, il s’agira d’abord de dire, le Sénégal d’abord et s’accorder sur l’essentiel autour de ça. Macky Sall a toujours botté en touche en disant que les magistrats sont libres et qu’ils font leur travail.

Donc je pense que si Ousmane Sonko veut agir sur ce plan-là sur le président de la République on peut considérer que ce sera un échec pour lui. Parce que Macky Sall ne tordra pas la main à la justice par rapport à l’affaire Adji Sarr ou par rapport à l’affaire Mame Mbaye Niang même », conclut le directeur de publication du magazine la Gazette.

Aly Saleh