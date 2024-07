100 jours au pouvoir…le tandem Sonko-Diomaye frôle le «chaos social»

Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué les trois premiers mois de sa gouvernance. Ces cent (100) jours ont été diversement appréciés par les hommes politiques, les médias locaux et les sénégalais lambda. Ils ont sorti les bons et les mauvais points du gouvernement. Chez d’autres, par contre, les interrogations prédominent. Quoiqu’il en soit, le nouveau régime n’est pas trop au top sur le plan social. Le président et son premier ministre Ousmane Sonko ont encore du pain sur la place. Beaucoup de choses doivent être revues et améliorées pour éviter que la bombe sociale n’explose.

La jeunesse sénégalaise a consenti d’énormes sacrifices pour que le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) accède au pouvoir. Il a fallu des morts et des emprisonnements pour que le candidat du «PROJET», Bassirou Diomaye Faye, accède au pouvoir. Le nouveau régime avait promis aux sénégalais de nombreux changements. Malheureusement, le projet est toujours en gestation. Ce qui s’est répercuté sur les débuts de la nouvelle équipe dirigeante.

Cent (100) jours au pouvoir, les nouvelles autorités peinent à avoir des solutions concrètes face aux problèmes urgents. Loin de faciliter les choses, le pouvoir a ouvert de nombreux fronts qui lui causent des problèmes. Dans la baisse des prix, l’Etat avait entrepris un bras de fer avec les meuniers. Ces derniers avaient décidé d’arrêter la production de la farine. Avant de revenir à de meilleurs sentiments et ont accepté d’appliquer les nouveaux prix pour la farine. S’ils ont lâché du lest, les géants de la production (Grands Moulins de Dakar, GMS, FKS, NMA, OLAM, Sedima, MDS) ne l’ont pas fait grâce augouvernement Sonko.

Les nouvelles autorités ont préféré jouer la carte de l’intimidation. Il a fallu la médiation du président du Syndicat professionnel des industries du Sénégal et le président du Conseil national du patronat du Sénégal pour décanter la situation. S’ils n’étaient pas intervenus, le nouveau régime ne pourrait jamais concrétiser cette baisse. Une baisse assez timide qui n’a pas une très grande incidence sur le panier de la ménagère. Les sénégalais sont toujours étranglés par la cherté des prix.

Durant ces cent (100) premiers jours, le gouvernement avait ouvert un autre front. À la veille de la fête de Tabaski, le ministre des Transports terrestres avait débarqué à la gare des «Baux Maraîchers» accompagné de forces de l’ordre et une centaine de bus pour faire respecter les prix et stopper toutes velléités de hausse des prix du transport. Une décision qui n’a pas plu aux transporteurs. Ces derniers sont toujours remontés contre le nouveau régime. Ils ne digèrent toujours pas cet affront. Qui pouvait être évité si les deux partis avaient pris la peine de discuter au préalable.

Depuis ce jour, des transporteurs comme Gora Khouma ne cessent de râler, dénonçant tantôt une mesure qu’ils qualifient de populiste, tantôt une décision prise sans concertation. Les transporteurs sont connus pour ne pas être du genre à se laisser faire.

L’État avait aussi promis aux jeunes des emplois. Malheureusement, le nouveau régime crée davantage de chômeurs. Une vaste campagne de désencombrement est notée dans Dakar et sa banlieue. Ainsi, beaucoup de jeunes dans le secteur informel ont perdu leur travail. Ils sont très remontés contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Pour calmer la situation, le premier ministre s’est précipité au marché Colobane. Dans sa vaine tentative de calmer les ardeurs, il a failli sacrifier son ministre de l’Intérieur.

Toutes ces mesures impopulaires ont été prises durant la période de Tabaski. Mais Sonko a l’art de désamorcer les crises par la parole et de trouver les mots appropriés à chaque circonstance. Quand le premier ministre parle, il passe par les particuliers pour parler au général. C’est grâce à lui que Diomaye n’a pas encore en face de lui une grande crise à gérer. Mais ce qui ne pourrait perdurer. On ne peut plus leurrer les sénégalais par la belle parole. Ce peuple est mature depuis trois alternances.

Toutes les erreurs du régime ces 100 derniers jours ont affecté le tissu social déjà fragile. Depuis mars 2021, on semble vivre dans deux Sénégal qui s’affrontent. Le Sénégal des souteneurs de Sonko. Et celui des non souteneurs de Sonko. Alors vouloir y ouvrir d’autres fronts serait dommageable au pouvoir. Bassirou Diomaye Faye doit tout mettre en œuvre pour réconcilier les sénégalais. Tout le monde devrait se donner la main pour la bonne marche du projet. Pour cela, le nouveau régime doit éviter d’être provocateur de conflits !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru