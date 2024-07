La solution miracle de Sonko en panne…L’argent est rare et les morts nombreux

Ousmane Sonko avait promis aux Sénégalais une solution miracle à tous leurs problèmes. L’homme politique radical avait les mots mielleux à la bouche et ses gestes faisaient étalage de la qualité de ses propositions. Des milliers de jeunes se déplaçaient pour l’écouter et se délectaient de la voix rassurante d’un Sonko souverainiste. Aujourd’hui au pouvoir avec la casquette de Premier ministre, Ousmane Sonko a du mal à convaincre. Les foyers Sénégalais vivent au rythme de la cherté des produits de premières nécessités et les jeunes candidats à l’immigration clandestine continuent de grossir la liste macabre des naufragés. Où est passée la Solution de Sonko ?

Dans son livre « SOLUTIONS Pour un Sénégal nouveau », Ousmane Sonko « démontre à travers les lignes et les chapitres de ce livre que le problème c’est le « système » et il appelle les Sénégalais à une rupture urgente ». En moins de 5 ans, les jeunes du Sénégal ont fait de Sonko, une idole tant le politicien séduisait par des mots nouveaux d’une rare violence. On le disait violent et radical mais les jeunes renvoyaient la violence aux autorités en place et voyaient en lui l’espoir.

Dans son livre, « OUSMANE SONKO, Le génie politique », Birama Diop définit ainsi le leader politique : « Ousmane Sonko apparait comme un génie politique. En vrai savant de la politique, il a su faire preuve de ruse, d’habileté politique pour avoir acquis en si peu de temps une notoriété politique incroyable. Pour créer le consentement nécessaire autour de sa personne, il recourt à des dramatisations sociales, à l’imaginaire et à l’instrumentation des croyances et représentations collectives. Ainsi, dans la science politique, Ousmane Sonko apparait comme un cas d’école pour saisir et comprendre le phénomène politique dans toute sa dimension sociologique. »

Le leader de Pastef est arrivé au pouvoir. Il a fait élire son candidat au premier tour de la présidentielle. Et il a été nommé Premier ministre avec tous les pouvoirs. Et tout le monde loue le génie politique. Il est cité comme le faiseur de roi. Et le roi au Palais ne jure que par Ousmane Sonko. Ce dernier brise les codes du protocole. Il se fait attendre et arrive après le président dans certaines cérémonies.

Tout le monde se plie car Sonko fait peur, du gouvernement au palais. Les ministres tremblent çà l’évocation de son nom et prononcent toujours son nom après celui du président. Sonko est puissant au Palais, adulé au gouvernement mais…incapable face au peuple.

L’homme puissant ne trouve pas de solutions aux problèmes des Sénégalais. Il a du mal à convaincre avec les premières mesures de diminution des prix des denrées de premières nécessités. Selon les Sénégalais, ce sont des miettes en moins sur le prix du pain, du riz et de l’huile. Ces baisses de prix ne font pas l’unanimité. Les boulangers grognent. Les commerçants n’appliquent pas les diminutions et les consommateurs sont déçus. Ousmane Sonko n’a pas pu soulager le panier de la ménagère et les l’argent se fait rare. Mais lui n’arrange pas les choses. Il multiplie les mécontentements et les frustrations.

Sonko va de déception en déception. Il vire les marchands ambulants des rues. Et il assiste impuissants à l’augmentation des départs pour l’immigration clandestines. Le Premier ministre a appelé samedi les jeunes à ne pas emprunter la périlleuse route de l’Atlantique vers l’Europe, quelques jours après le naufrage meurtrier d’un bateau de migrants au large de la Mauritanie. Ce sont près de 90 jeunes Sénégalais qui ont péri dans la mer.

L’arrivée de Diomaye président et de Sonko-la-solution n’a pas séduit les jeunes. Les ménages Sénégalais sont asphyxiés et la liste des victimes de l’océan s’allonge.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn