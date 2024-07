La bêtise de Macky qui profite à Sonko…l’APR manipulée

Pendant 12 ans, les Sénégalais disaient de Macky Sall qu’il était un génie politique. Et ce dernier aimait écraser son opposition au nom de ce génie politique. Il réduisait tous ses opposants à leur plus simple expression. Mais le génie s’est fané en fin de règne. Il s’est mis à trahir tout le monde et il a fui le pays laissant un bétail électoral composé de moutons de panurge qui n’attendent que ses instructions pour bêler. Et ces derniers n’ont pas attendu pour faire montre de leur idiotie politique lorsque fut venue la DPG du nouveau premier ministre. Les ouailles de Macky à l’Assemblée nationale veulent montrer qu’elles existent et font tout pour se faire entendre.

Nommé le 02 avril comme premier ministre par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Ousmane Sonko devrait faire sa déclaration de politique générale devant les députés. C’est une tradition républicaine. L’article 55 de la Constitution oblige le Premier ministre à faire sa DPG devant l’Assemblée nationale sans préciser les délais et la procédure qui relèvent du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (loi organique n° 2002-20 du 15 mai 2002, modifiée). Le nouveau Pm se dit prêt à faire étalage de son programme à l’hémicycle.

« Ma déclaration de politique générale (DPG) est prête, et je vous réitère toute mon impatience à tenir cet exercice de présentation des grands axes des politiques publiques et de l’action du Gouvernement suivant les orientations du Président de la République ». Mais le Premier ministre apporte un éclairage sur le règlement intérieur de l’Assemblée et cette disposition qui a changé après la suppression du poste de premier ministre et qui n’a pas été réintégrée après le rétablissement du poste de PM.

« Les dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui fixaient les délais et la procédure de la DPG, ainsi que toutes références au Premier ministre, ont été abrogées de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale depuis 2019, suite à la suppression du poste de Premier ministre (loi organique n° 2019-14. Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale en vigueur ne tient pas compte du Premier ministre puisqu’il n’a pas été actualisé suite à la restauration du poste de Premier ministre par la loi n°2021-41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution » déclare le premier ministre Ousmane Sonko qui conclut.

« En conséquence, dans un souci constant de respect de la séparation des pouvoirs et du principe de légalité, Je ne tiendrai ma DPG devant cette Assemblée qu’une fois que la majorité parlementaire se sera amendée en réinscrivant dans le règlement intérieur l’ensemble des dispositions relatives au Premier ministre ». Une démarche toute légitime. Ousmane Sonko demande simplement à l’Assemblée de rétablir ces dispositions pour qu’il puisse venir faire sa DPG en toute légalité à l’Assemblée.

DPG impossible

Mais les paroles du premier ministre Ousmane Sono auraient dû sensibiliser les députés sur l’absence de ces dispositions dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Et il leur aurait été très simple de rétablir cette disposition. Mais malheureusement, les « moutons » de Macky sall ont durci le ton et menacé le Pm de se présenter par force devant l’assemblée pour faire sa DPG. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar a compliqué les choses et menace maintenant le PM d’une motion de censure.

Le président du groupement parlementaire « Benno Bokk Yaakaar », Abdou Mbow, déclare que son groupe va tout faire pour barrer la route au Premier ministre, Ousmane Sonko, et « ses » députés. Et, pour assurer le principe de la séparation des pouvoirs et le respect de la constitution, il a annoncé que « face à ce qui apparaît comme une volonté manifeste de se soustraire à la règle constitutionnelle de responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar que je préside, a enclenché une réflexion de réformes tendant à supprimer les articles qui permettent au président de la république de dissoudre l’Assemblée nationale. Mais également qui va empêcher l’Assemblée nationale de déposer une Motion de censure à l’endroit du gouvernement ».

Pourquoi tout ce folklore ? Le groupe parlementaire Benno avait-il besoin de tout cela ? Cette prise de position risque de rendre le pays ingouvernable. Et ce sera la faute du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar qui va empêcher les nouvelles autorités de dérouler leur programme. Et demain, le gouvernement de Sonko va cibler Benno Bokk Yaakaar comme source des problèmes des Sénégalais. Sonko va pointer du doigt les députés de Macky qui veulent rendre le pays ingouvernable.

Blocage à l’assemblée…Les 4 mousquetaires de Macky Sall

Abdou Mbow, président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar est le bouc émissaire de Macky Sall. L’ancien président n’appelle personne à part ces 4 personnes : Mansour Faye (c’est la famille), Abdoulaye Daouda Diallo (actuel distributeur automatique de billets de Macky Sall) Amadou Mame Diop (le président de l’Assemblée nationale) et Abdou Mbow (le président du groupe parlementaire). Matar Ba, le maire de fatick s’en était offusqué en disant que si Macky voulait quelque chose de lui, qu’il l’appelle. Et c’est avec ces 4 mousquetaires que Macky Sall compte bloquer le pays…

Mame Penda sow pour xibaaru.sn