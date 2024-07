Diomaye pris au piège…Sa parole contre le pouvoir

Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont parlé de tout. Ousmane Sonko et ses camarades de parti sont dans tous les combats. Lorsqu’ils étaient dans l’opposition, ils ont touché à tous les segments de la vie. Leurs anciens discours sont en train de rattraper le président nouvellement élu. Bassirou Diomaye Faye se retrouve pris en tenaille entre une rupture systématique et une continuité avec l’ancien système. Un choix crucial qui sera déterminant dans la bonne marche d’un pays qui tente de se reconstruire dans tous les domaines.

Élu dès le premier tour avec plus de 54% des voix, Bassirou Diomaye Faye avait décliné une partie de son programme, principalement inspiré du PROJET Pastef. «Nous nous engageons à supprimer les fonds politiques du président, le Hcct (Haut conseil des collectivités territoriales) le Cese (Conseil économique, social et environnemental), le Hcds (Haut conseil du dialogue social)», avait déclaré le leader qui s’’était également engagé à démissionner de son poste au sein du parti, mais aussi du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Depuis lors, le président Diomaye se perd en cours de route. Non seulement le HCCT et le CESE ne sont pas dissous. Mais le chef de l’État semble avoir une autre position concernant le CSM. « Il m’est revenu que des magistrats ne sont pas d’accord pour que le Président de la République quitte le Conseil supérieur de la magistrature. Je tiens à clarifier que je ne tiens ni à rester ni à sortir, je suis totalement neutre par rapport au Conseil supérieur de la magistrature », a déclaré le chef de l’État lors de la réception du rapport des Assises de la Justice, jeudi, des mains du facilitateur Babacar Gueye. Une déclaration qui fait grand débat dans le milieu politico-judiciaire.

Au sein du Pastef, on a toujours demandé à ce que le président sorte du Conseil supérieur de la magistrature. Dans son programme de 2019, Ousmane Sonko avait une position très claire sur le sujet. Lors d’un point de presse en novembre 2021, le leader de Pastef avait commenté les nominations au Conseil supérieur de la magistrature.

«Chaque Conseil supérieur de la magistrature se tient avec son lot de complots, de règlement des comptes, d’exclusion de magistrats qui n’ont commis aucune faute, et de promotion de béni oui oui du régime». avait déclaré Ousmane Sonko avant d’ajouter : «Cela va continuer tant que le président de la République et son ministre de la Justice vont siéger au Conseil supérieur de la magistrature.»

«Cela va continuer tant que le président de la République et son ministre de la Justice vont siéger au Conseil supérieur de la magistrature». Cette phrase de Ousmane Sonko résume sa pensée sur la question. Une pensée qui rejoint celle de Diomaye lorsqu’il n’était que candidat. Alors si le président Diomaye veut se réfugier sur le «Ni oui Ni non» de Macky Sall, il pourrait se maintenir au sein du CMS. Si cela arrive, ce sera le second reniement du nouveau régime après l’appel à candidature pour les postes des directions nationales.

La présence du président Diomaye au sein de la magistrature est déjà réglée par les acteurs de la justice. Si les partisans de Diomaye pensent qu’il doit rester, les hommes de justice ont une toute autre pensée. Et il faut faire un saut dans le passé pour la connaître. L’Union des magistrats du Sénégal (UMS), sous la présidence de Souleymane Teliko, a longtemps décrié la présence du Président ainsi que de son ministre de la Justice au sein du Conseil. C’était une manière pour eux de préserver l’indépendance de la justice.

Me Dior Sall Sow abondait dans le même sens : «Depuis que je suis dans la magistrature en 1971, je me bats contre ça. Je me dis que le président de la République ne doit pas être au niveau du conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la justice. Je le dis, je le répète ; j’ai même écrit un livre sur ça. Nous sommes un pouvoir et pour cela, il faut nous laisser exercer notre pouvoir», avait écrit l’ancienne procureure de la République.

Le 29 août 2015, le juge Ibrahima Hamidou Dème, démissionnaire de la magistrature en 2017, défendait l’idée du retrait du président de la République du CSM en critiquant son influence dans le fonctionnement de la justice. « La réforme du Conseil supérieur de la magistrature reste un enjeu crucial, surtout par rapport aux risques d’immixtion du pouvoir exécutif dans la nomination des magistrats et partant de sa mainmise sur les postes clés du système judiciaire », écrivait le juge Dème dans une contribution intitulée « Le Conseil supérieur de la magistrature: l’indispensable réforme ».

Le président Bassirou Diomaye Faye est face à un véritable problème. Sa volonté de signer la rupture l’a poussé à promettre qu’une fois élu, il ne siégera plus au conseil supérieur de la magistrature. Alors, il est essentiel qu’il reste sur ses principes. Il y va de la légitimité du nouveau régime de Diomaye. Mais la question à se poser est de savoir qui prendra la place du président au sein du CSM ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru