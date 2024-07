Côte d’Ivoire : il boit du Koutoukou et va mourir sur le 4ème Pont

S.A, un jeune âgé d’à peine 27 ans, perd la vie après avoir bu du Koutoukou (alccol traditionnel). Il meurt après avoir fait une overdose d’alcool.

C’était le samedi 29 juin 2024, dans la commune mouvementée d’Adjamé-Abidjan, quand le jeune homme S.A décide d’effectuer sa marche habituelle dans les ruelles de son quartier, où il prend le malin plaisir de lever le coude avec quelques-uns de ses amis dans les bistrots et cabarets d’Adjamé. Tellement connu pour son abus de consommation, le jeune S.A ne peut passer inaperçu dans toutes les buvettes de sa commune.

Conduit par son instinct d’ivrogne, S.A se livre dans une randonnée alcoolique, où il passe de bistrots à cabarets, en alignant des verres qui ont eu raison de sa lucidité.

Ivre, S.A prend la décision de regagner son domicile. Il finit par se retrouver sur le quatrième pont. Et se refugie sous l’un des piliers du pont. Sa respiration devenait plus en plus lente, et ses lèvres ont commencé à changer subitement de couleur. Il s’étouffe et produit des bruits de ronflement. Ce sont les témoins et des passants qui le découvrent et alertent la police. Avant l’arrivée des policiers, le jeune S.A rend l’âme. Le corps du défunt ne présente aucun signe de violence, d’anormale.

Source LF