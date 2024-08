Allumage de la Centrale WAE ce jeudi : Le Sénégal vers l’Indépendance Énergétique

Aujourd’hui, le Sénégal franchit une nouvelle étape dans son développement énergétique avec l’allumage de la centrale électrique WAE à Cap des Biches. Ce projet, financé à hauteur de 283 milliards de FCFA par des investisseurs privés sénégalais, marque un tournant dans l’histoire énergétique du pays. Avec une capacité de 300 MW, cette centrale est appelée à réduire les coûts de production de Senelec, renforçant ainsi, l’indépendance énergétique du Sénégal.

L’initiative de cette centrale revient à des personnalités influentes du secteur privé sénégalais. Samuel Sarr, ancien ministre de l’Énergie, est l’un des principaux artisans de ce projet, aux côtés de Harouna Dia, Moustapha Ndiaye, Abdoulaye Dia de Senico, et Khadim Ba de Locafrique. Ces investisseurs ont montré un patriotisme exemplaire en mobilisant les fonds nécessaires pour la réalisation de cette infrastructure clé.

La centrale WAE est la première au Sénégal à être entièrement financée par des privés nationaux. Son allumage aujourd’hui inaugure une nouvelle ère pour l’approvisionnement en électricité du pays. Cette infrastructure contribuera non seulement à stabiliser l’approvisionnement en électricité, mais aussi à réduire considérablement les coûts pour les consommateurs sénégalais. De plus, elle s’inscrit dans le programme « Gaz to Power » qui vise à utiliser le gaz local pour produire une électricité plus abordable.

Ce projet s’inscrit également dans la vision du Gouvernement du Sénégal portée par Diomaye Faye et Ousmane Sonko, de réduire les coûts de l’électricité pour tous les Sénégalais. Leurs efforts pour soutenir des initiatives neutres et bénéfiques à la population sont salués, et l’allumage de cette centrale en est une illustration concrète.

Le Sénégal se dirige vers une nouvelle ère d’indépendance énergétique, grâce à des initiatives privées patriotiques. L’allumage de la centrale WAE à Cap des Biches est une étape cruciale dans ce processus, promettant une réduction des coûts de production et un meilleur accès à l’électricité pour tous. Ce projet montre ce que le Sénégal peut accomplir lorsque ses fils et filles unissent leurs forces pour le bien commun.

