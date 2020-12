Centres de redressement de Kara : C’est inacceptable dans un Etat droit…selon la Raddho

Les organisations pour la défense des droits de l’Homme, notamment la Raddho, haussent le ton suite à la découverte de centres de redressement non reconnus officiellement par l’Etat du Sénégal par la Section de recherches (Sr) dimanche.

« Il faudrait que l’Etat ramène les choses à l’ordre. On ne peut pas accepter dans un Etat de droit qu’il y ait des centres de redressement parallèles. Je n’ai jamais entendu ça dans un pays civilisé. Permettre des installations des centres de redressement qui ne sont pas connus de l’Etat où on emmènerait des gens pour les redresser contre quoi (…). Il faudrait que l’Etat essaie de ramener de l’ordre et prendre des mesures fortes pour pouvoir arrêter ces choses là », a déclaré le secrétaire général de la Raddho au micro de la Rfm.

Avant de poursuivre : « L’Etat a trop laissé faire avec les milices en laissant certains marabouts, certains hommes politiques, certains groupes se doter des milices, c’est dangereux ».