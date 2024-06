Cameroun : un cercueil contenant un cadavre…abandonné à une station-service

Un cercueil contenant un corps sans vie a été déposé à même le sol dans une station-service située au carrefour Ndokoti, dans l’arrondissement de Douala III (Cameroun).

Selon des sources médiatiques, l’origine de cet incident remonte à un désaccord financier entre un chauffeur de taxi-brousse et la famille du défunt. Le chauffeur avait été engagé pour transporter le corps au village pour l’inhumation. Cependant, les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur le montant du transport.

La colère du chauffeur

Face à l’insistance du chauffeur d’exiger le paiement intégral de la course avant de poursuivre le trajet, la famille n’a eu d’autre choix que de verser la totalité de la somme demandée. Le chauffeur a alors rechargé le cercueil dans son véhicule et a pu prendre la route en direction du village.

Cet incident a attiré la curiosité de nombreux passants et a suscité de vives interrogations. La scène a été filmée et les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux où les internautes se sont perdus en conjectures, rivalisant d’ingéniosité pour développer les théories mystiques les plus élaborées. Au final, l’incident s’avère n’être qu’un malheureux malentendu entre un chauffeur et usager.

Source CA