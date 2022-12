Ces députés qui transforment l’Assemblée nationale en cirque

Au sein de notre auguste Assemblée nationale, c’est souvent comme au cirque. Les acteurs de ces chapiteaux étant même plus convenables que certains de ces rustres bombardés parlementaires. L’image que nous renvoie souvent cette institution est indigne de ce qu’elle doit représenter. Et cela doit être un supplice pour certains d’entre ces députés d’écouter leurs collègues dont la prise de parole constitue une véritable torture morale pour le bon peuple qui suit ces débats de caniveau. On connaissait l’extravagance débordante d’une certaine Mame Diarra Fam.

Mais avec cette présente législature certains de ces messieurs et dames n’ont rien à envier aux acteurs de Pigalle, ce quartier parisien célèbre par sa vie nocturne et notamment ses putes. Au niveau langagier, certaines de nos parlementaires donneraient des complexes à des charretiers. Le tout assorti de gestes de bouffons. Des hommes et des dames à ne surtout pas donner en exemple à la jeunesse de ce pays. Bref, on est loin de l’élégance de nos députés d’une certaine époque. Loin également de leurs débats épiques. Là, ce sont carrément des bouffons et mégères qui nous imposent chaque jour leurs stupidités. La star de cette législature reste celle qui se fait appeler de façon grotesque Coura Macky.

Quand elle apparait sur nos écrans de télévision et l’ouvre, tout parent soucieux de la bonne éducation de ses mômes doit prendre la précaution de les éloigner tout en leur bouchant les oreilles. Voire de zapper illico ! Cette parlementaire représente ce qu’il y a de plus hideux dans la tenue et le vocabulaire. Tout chez elle renvoie à l’insolence. Elle n’a aucun respect envers ses collègues encore moins le public. On en arrive à se demander par quel tour de magie de telles personnes se sont retrouvées parlementaires.

Et il y en a beaucoup dans cette législature. Bref, la pratique de la politique a pris un sacré coup dans ce pays.

Kaccoor Bi-Le Témoin