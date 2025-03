Ces «grandes gueules» de Pastef qui nuisent au PROJET…une menace à éradiquer

La plus grande faiblesse de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) se trouve en son sein. Ce parti, porté par une bonne partie des sénégalais, risque de s’autodétruire. Certains partisans de Ousmane Sonko se croient le centre du «PROJET». Dans leur volonté de veiller sur les nouvelles autorités, ils dépassent parfois les limites du raisonnable. C’est ce genre d’individus qui risquent de détruire tout ce que les membres de ce parti ont réussi à mettre sur pied ces dernières années. Ils se font souvent appelés influenceurs» ou «tiktokeurs» de Pastef. Des appellations fallacieuses qui ne servent qu’à nourrir des individus qui optent pour la facilité.

L’arrivée de Pastef au pouvoir a surpris plus d’un ! Jusqu’au dernier jour de la campagne électorale, beaucoup d’analystes politiques donnaient à Amadou Ba la première place. Il aura fallu que les premiers résultats tombent, pour que tout le monde se rendent compte que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le cinquième président de la République. Grâce au vote des sénégalais, le candidat de Ousmane Sonko a battu celui de Macky Sall avec 54% des votes. Une victoire qui a porté les pastéfiens au plus haut sommet.

Mais l’entourage du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko pose problème. Depuis l’arrivée de Pastef au pouvoir, les structures de communication pilulent. Ceux qui ne sont pas formalisés sont restés des «influenceurs» ou «tiktokeurs» du PROJET. Malheureusement, ces derniers sont devenus une grosse menace pour le Pastef. Bien présents sur les réseaux sociaux, ils ont une communication catastrophique qui indispose le régime. A chaque fois que ces individus ouvrent la bouche, c’est pour dire des idioties qui jettent le discrédit sur Pastef.

Depuis quelques jours, une polémique éclabousse Pastef. Un célèbre «tiktokeur» des patriotes a apporté de graves accusations sur deux de ses camarades de parti. D’ailleurs, l’un deux est convoqué, ce jeudi, à la cybercriminalité. Selon ce beau parleur, ces individus ont joué un certain rôle lors des manifestations de 2021 à 2024. Dans ses explications, il les accuse d’avoir donné de l’argent aux manifestants. Une déclaration qui a fait polémique. Beaucoup d’opposants en ont profité pour tirer sur l’actuel régime et ses dirigeants actuels.

Face à la polémique, le «tiktokeur» est revenu à la charge pour démentir ses propos. Malheureusement pour lui, sa bouche avait déjà causé beaucoup de tort à Pastef. Loin de se limiter à cela, l’individu a tiré à boulet rouge sur les membres de l’Alliance Pour la République (APR). Une sortie catastrophique qui est toujours disponible sur la toile. Mais il n’est pas le seul d’autres se disant membre de Pastef commettent de grosses erreurs de communication sur les réseaux sociaux.

Des errements qui mettent les patriotes dans tous leurs états. Quand l’État a décidé d’indemniser les victimes des manifestations, c’est un membre de Pastef qui était le premier a craché sur la somme proposée par les nouvelles autorités. « Il y a eu des morts, des blessés par balles, des invalides qui sont toujours cloués au lit. Ils ont besoin d’assistance. Les victimes méritent plus que 10 millions ou 500 mille FCfa », avait crié l’un d’eux sur tous les toits. Une sortie qui en sit long sur la mentalité des hommes et femmes qui gravitent autour du président et de son premier ministre.

Il est temps pour le Pastef de revoir son entourage. Pour aller loin, ce parti devra se débarrasser de ces «grandes gueules». Ces individus n’ont aucun arguments pour mener à bien le PROJET. Ils doivent leur ascension au développement des réseaux sociaux et à des pastéfiens qui ne distinguent pas le bien du mal. En panne d’arguments, ces influenceurs et tiktokeurs se perdent souvent dans la calomnie, l’invective ou dans des déclarations erronées qui causent beaucoup de problèmes au régime actuel. Si Pastef peine à matérialiser la rupture, c’est en partie à cause d’eux. Ils perpétuent les anciennes pratiques.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn