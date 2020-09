Ces nullards qui ont tué l’opposition au Sénégal

Débat politique national : L’opposition se meurt

L’opposition est devenue morte au Sénégal. Et, c’est elle-même qui s’est tuée, depuis qu’elle est incarnée par des nullards prompts à insulter, plutôt que de mener des critiques objectives tout en proposant des alternatives. L’opposition au Sénégal est incarnée par ce trio d’énergumènes composé d’Abdoul Mbaye, de Thierno Alassane Sall et de Mamadou Lamine Diallo ainsi que l’impoli Ousmane Sonko qui s’oppose au pouvoir, qui s’oppose à l’opposition elle-même, qui s’oppose aux guides religieux, aux guides coutumiers.

Au Sénégal, C’est cette opposition de caniveau qui occupe le devant de la scène et qui chahute, humilie le plateau politique. Un plateau politique jadis relevé au Sénégal. Il fut une période où le débat politique était relevé au Sénégal. Une période où le débat était animé par des hommes politiques Mamadou Dia, Me Abdoulaye Wade, Cheikh Anta Diop, Babacar Niang, Djibo Leyti Kâ, Ousmane Tanor Dieng, Mbaye-Jacques Diop, Mahjmouth Diop, Mamadou Fall Puritain, Fara Ndiaye, Babacar Sine, Babacar Sané, Ousmane Blondin Diop, Christian Valentin, Sémou Pathé Guèye, Yéro Deh, Amadou Top, et plus loin, les Abdoulaye Ly, Abdoulaye Guèye, Babacar Bâ, Abdoulaye Diack, Mamba Guirassy, Daouda Sow etc.

Des hommes politiques qui rayonnaient les débats au Sénégal, qui se distinguaient par leurs éloquences. On était loin du débat politique actuel devenu bas. Aujourd’hui, on choisit les insultes, le mensonge, le dénigrement contre l’adversaire politique. Des hommes politiques haineux, sans aucune représentativité occupent le champ politique national. Des hommes coupés des réalités du peuple, qui à longueur de journées déversent leurs biles sur le Président Macky Sall. Ils agissent sans vergogne, profitent de catastrophes naturelles qui appellent toute la classe politique, les Sénégalais de tous bords à un consensus, pour eux se démarquer, car très haineux vis-à-vis du Président de la République Macky Sall.

La rédaction de Xibaaru