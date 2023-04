C’est fini pour Sonko…le compte à rebours lancé, ses avocats ont peur

Ousmane Sonko doit compter ses jours de politicien présidentiable car il risque de ne pas voir les marches du Palais de la République. Ses jours de gloire sont derrière lui et son entourage craint l’extinction de l’étoile du PROS (Président Ousmane Sonko). Pourquoi cette crainte d’un jugement en appel dans l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko a menti et tous les patriotes acceptent ce mensonge mais continuent de le suivre. Ousmane Sonko a fait miroiter les jeunes par un beau discours, des prises de position anarchiques…Mais aujourd’hui tous ses mensonges le rattrapent…

Ousmane Sonko et ses avocats avaient poussé un ouf de soulagement après l’énoncé du verdict du procès qui l’oppose à Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko et ses avocats avaient la trouille et pensaient que la peine qui allait lui être administrée, allait être très lourde. Au contraire, ils s’en sont tirés avec une condamnation de 2 mois avec sursis et à payer à la partie civile 200 millions FCFA à titre de dommages et intérêts. Pour autant, ils ne sont pas encore sortis de l’auberge.

A peine, le verdict livré, le Procureur et Mame Mbaye Niang ont tous les deux interjeté appel. Le procureur estime que la peine infligée à Ousmane Sonko est insuffisante compte tenu de la gravité de ses actes, Mame Mbaye Niang lui rejette les 200 millions FCFA qui lui sont accordés, puisqu’il réclamait 29 milliards FCFA. Ousmane Sonko et ses avocats ne sont décidément pas encore sortis de cette histoire de diffamation.

C’est pourquoi, c’est la panique de leur côté. Les avocats du maire de Ziguinchor se sont même mis à pleurnicher disant que Mame Mbaye Niang aurait pu se contenter du verdict prononcé, mais il fait appel pour faire condamner Ousmane Sonko à une peine plus lourde et en même temps, lui faire ôter son droit d’éligibilité pour l’empêcher de participer à l’élection présidentielle de 2024.

Pour la première fois, on entend des avocats de la défense se plaindre du droit de la partie civile à interjeter appel si elle ne se sent pas satisfaite du jugement rendu. Ceci est la preuve que le maire de Ziguinchor et ses avocats ont toujours paniqué et manqué de sérénité dans cette affaire. Ils ont tout fait pour empêcher la tenue du procès. Après que la date de celui-ci a été arrêtée, ils se sont mis à chaque fois à le faire reporter pour diverses raisons.

Au début, c’était parce que de nouveaux avocats étaient venus s’ajouter à leur collectif et qu’il leur fallait donner du temps pour s’imprégner du dossier. Ousmane Sonko est allé même à l’international, chercher de nouveaux avocats. Une première pour un procès en diffamation.

Aller chercher des avocats à l’étranger, pas plus compétents que leurs collègues ici au Sénégal, édifient sur la stratégie du maire de Ziguinchor de tout faire pour repousser la date retenue pour le procès. Si sa stratégie avait réussi, le procès se tiendra à une date proche de la présidentielle de 2024, comme ça après le verdict, si cela ne tombe pas à son avantage, il pourra faire appel. La procédure sera si longue, il pourra donc de ce fait participer à l’élection.

Tous les plans de Ousmane Sonko et de ses avocats sont tombés à l’eau. Ils ne savent plus quoi faire. Les avocats de la défense ont désespérément tenu un point de presse, tout ceci pour essayer de gagner à nouveau la sympathie de l’opinion déçue de la tournure des évènements, car s’étant rendue compte, avoir été dupée par Ousmane Sonko, qui malgré ses différentes sorties, ne détient aucune preuve de ses accusations contre Mame Mbaye Niang.

Les avocats de Sonko craignent que le jugement d’un procès en appel le rende inéligible. Donc Sonko n’a aucune preuve et il a sali un citoyen pour avoir le buzz. Aujourd’hui, il sait que sa bêtise risque de se retourner contre lui et anéantir tout ce qu’il a bâti en politique. Les jeunes avaient trouvé espoir en lui et l’identifiaient comme le messie. Aujourd’hui, ils sont contrariés car tous les faits de Sonko ne sont basés que sur le mensonge.

Ousmane Sonko est pris dans l’étau de la justice avec trois autres procès qui l’attendent en dehors de celui qui l’oppose à Mame Mbaye Niang : le procès de l’ex policier Napel pour mise en danger de la vie d’autrui, le procès de Adji Sarr et celui de Ahmed Khalifa Niasse. Il risque l’inéligibilité dans tous les cas.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn