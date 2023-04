Macky en difficulté…Marème Faye et son fils débarquent sur…

Le troisième mandat menacé…la famille présidentielle vient en renfort

La troisième candidature ou le second quinquennat du président Macky Sall divise. Les faucons nichés au Palais ont réussi à pousser Macky Sall à franchir le rubicond. Un choix qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, cette candidature divise. De nombreux membres de la mouvance présidentielle sont contre cette idée du chef de l’Etat. Les rares qui le soutiennent ont peur d’afficher leur position. Alors, le locataire du Palais est allé chercher du renfort au sein de la famille présidentielle. Mais cela risque de ne pas avoir les effets escomptés.

Macky Sall devra transpirer pour avoir un autre mandat. Les sénégalais se sont érigés en bouclier. L’opposition est prête à tout pour empêcher le locataire du Palais de faire partie de la course à la présidentielle. Au sein de Benno Bokk Yakaar, c’est déjà la panique. Macky Sall semble ne plus avoir confiance en ces souteneurs. Et le chef de l’État n’a pas tort de se méfier. Au sein de la mouvance présidentielle, des voix commencent à contester son projet. Des alliés comme Idrissa Seck ont déjà donné leur position.

Pour ne pas faciliter les choses au Président, les jeunes ont pris d’assaut les commissions de révision des listes électorales. Ces jeunes sont les premiers à soutenir ce changement de système. Et faut dire que la nullité des ministres de Macky ne lui facilite pas les choses. Cette couche de la population s’est rapprochée dangereusement de Ousmane Sonko, l’opposant numéro un de Macky Sall. En qui ils voient un nouvel espoir. Suffisant pour que Macky sorte son arme cachée.

La première dame a repris le flambeau. Face à l’impuissance des gens du « Macky », Marième Faye Sall est sur le terrain politique. Depuis le début du Ramadan, elle ne cesse de recevoir les responsables frustrés de Benno Bokk Yakaar. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on a vu Marieme appeler directement le Président pour lui transmettre les exigences de ses militants. Contrairement à son mari, elle semble faire l’unanimité chez les sénégalais.

Alors, elle pourrait faire tanguer la balance en faveur de Macky. Marième Faye Sall est connue pour ses œuvres sociales. A travers la Fondation «Servir le Sénégal», elle a conquis le cœur des femmes. Elles représentent un important électorat. Mais cette implication de la Première dame dans la politique en dit long sur le malaise que le troisième mandat a causé au sein de Benno Bokk Yakaar. Sinon, elle ne descendrait pas sur le terrain politique.

Marième Faye Sall n’est pas le seul proche de Macky Sall à être sur le terrain politique. Amadou Sall est pleinement à fond dans la campagne du père. Depuis quelques jours, on ne cesse de parler de lui. D’ailleurs, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko, l’avait accusé d’avoir recruté des nervis pour attenter à sa vie. Le fils aîné du chef de l’Etat est soudainement devenu « l’ami » de personnes controversées.

Le rappeur Dof Ndeye n’a pas raté les Pro-Sonko. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, on le voit menacer les pastéfiens qui insultent sa mère. Mieux, ils ne cessent de vanter ses bonnes relations avec Amadou Sall. Suffisant pour que des personnes accusent le fils du président de financer certains lutteurs. Ce qui expliquerait le fait que ce bandit reconverti joue aux policiers lors des manifestations dans sa zone. Mais la présence de Sall-fils sur le landerneau politique ne fait pas bonne figure.

L’exemple de Karim Wade et son père en est un exemple patent. Profitant des largesses de son père, il était devenu un surpuissant surnommé le «ministre du ciel et de la terre». Malheureusement, il a très mal fini avec la traque des biens mal acquis. Il est devenu un étranger dans sa terre natale. Et si Amadou Sall suit le chemin qu’on semble lui trace, il finira plus mal que Karim.

Ainsi, le troisième mandat est en train de coûter très cher à Macky. Ses alliés ont commencé à quitter le navire qui sombre. Son parti est sur le point de voler en éclat. Et les sénégalais sont prêts à faire face à son forcing. Une situation qui n’arrange pas le chef de l’Etat. Face à la détermination du peuple, même la famille présidentielle ne pourra le sauver. Il est temps de faire le bon choix avant qu’il ne soit trop tard !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru