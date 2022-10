Marème Faye vole au secours de son mari…Elle tente d’empêcher les…

C’est le sauve-qui-peut au sein de l’APR et de Benno. Des responsables refusent de suivre le Président Macky Sall dans sa quête de troisième mandat. Les défections se multiplient et certains responsables font la sourde oreille en ignorant les appels du président ou de ses émissaires. Ils attendent que le Président se prononce sur la question brûlante du mandat de trop avant de prendre leur distance. Et cette situation embarrasse le camp présidentiel et surtout la Première Dame Marème Faye qui est le porte étendard du 3ème mandat. Celle qui gère les dossiers lourds de son époux, a entrepris une longue marche pour faire revenir les « rebelles » à la raison…

Marème Faye Sall fait tout pour que l’irréparable ne se produise, c’est-à-dire que certains hauts responsables du camp présidentiel ne quittent le navire au cas où Macky Sall tordra le cou à la Constitution en se présentant pour un troisième mandat en 2024. Alors que la Constitution qu’il a fait voter lors du référendum de 2016 l’interdit formellement. Tout ceci n’était qu’un cirque savamment monté par Macky Sall et ses affidés pour tromper la vigilance des Sénégalais qui l’ont fait réélire en 2019 dès le premier tour…

Il faut dire que les membres de la dynastie Faye-Sall qui ont pris goût au pouvoir, comptent s’éterniser dans leur confort actuel. Pour eux, quelqu’un d’autre qui prendrait le pouvoir en 2024, même membre de la mouvance présidentielle, leur ferait perdre tous leurs privilèges. Leurs gestions à la tête des structures qui leur sont confiées, pourraient même être fouinées. Ce qui serait une descente aux enfers pour eux, déjà habitués au lucre et au luxe.

Marième Faye Sall joue donc « sapeur-pompier » politique…

A, elle, de porter le bâton de pèlerin en se rendant auprès de tous les hauts responsables de la mouvance présidentielle, réfractaires à un troisième mandat du Chef de l’Etat Macky Sall en 2024. De hauts responsables qui se montrent intransigeants pour le moment sur leur position. Il existe un vent de panique au sein de la dynastie Faye-Sall. L’on craint qu’avec toutes ces défections en vue, au cas où Macky Sall confirmera qu’il sera candidat en 2024, n’entraîne la chute de ce dernier. Selon nos sources, Marème Faye Sall a été même aperçue, se rendant chez deux responsables qui ont menacé de prendre le large au cas Macky Sall présenterait sa candidature à un troisième mandat.

La dynastie Faye-Sall est responsable de la situation actuelle. Les membres de cette dynastie n’avaient certainement pas compté qu’une fronde allait s’installer dans le camp présidentiel, si Macky Sall présentait sa candidature à un troisième mandat. Or, ceux qui sont hostiles à une telle idée, savent que les Sénégalais qui avaient massivement refusé de voter en faveur de Me Abdoulaye Wade en 2012, à cause de sa candidature à un troisième mandat, vont désavouer Macky Sall en 2024.

C’est dire que cela ne sera pas une partie de plaisir pour Marième Fall Sall qui tente de les convaincre de revenir sur leur décision de ne pas cautionner une candidature de Macky Sall en 2024. Ses efforts risquent d’être vains, en tout cas auprès de certains membres de la mouvance présidentielle qui restent catégoriques sur leur position de lâcher Macky Sall s’il se présente à un troisième mandat. Leur position, en tout cas pour la majorité d’entre eux, demeure irrévocable.

La menace que la division règne dans le camp présidentiel reste réelle. La faute à la dynastie Faye-Sall qui a fait rentrer dans la tête de Macky Sall qu’il peut se présenter sans aucune crainte en 2024. Or, la dégringolade ne sera que plus que rude pour eux…avec une chasse aux sorcières comme Macky l’avait fait pour le régime de Wade…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn