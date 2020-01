C’est reparti ! la guerre entre Cissé Lô et…Yakham Mbaye

ANPEJ, FONSIS et DER : Cissé Lo démolit les accusations de Yakham Mbaye et lui somme de …

Les nuages qui assombrissent, depuis quelque temps, ses relations avec certains pontes du pouvoir sont en train se dissiper. N’empêche, l’honorable député et premier vice-président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Cissé Lo, tient, coûte que coûte, à faire une mise au point et apporter des précisions sur le soi-disant favoritisme de l’ANPEJ, le FONSIS et la DER à son égard. Dans sa page Facebook visitée par nos soins, le Président du Parlement de la CEDEAO dégage en touche les accusations jugées saugrenues, controuvées, nulles et non avenues de Yakham Mbaye : «Mes très chers compatriotes, je vous remercie tous pour vos soutiens multiformes mais aussi pour vos encouragements à mon endroit. Je vous assure que je resterai toujours à vos côtés pour la défense des intérêts vitaux de notre très cher pays, le Sénégal. Je n’entends jamais déserter le terrain de l’action utile pour la sauvegarde de notre précieux héritage de paix sociale, de concorde nationale mais aussi pour le raffermissement de nos acquis démocratiques.je pense que mon combat pour la justice, l’éthique et la transparence ne date pas d’aujourd’hui. Personne ne peut donc me dévier de mon chemin, de mon droit chemin. L’autre ne disait pas que les embûches sont les ornements qui jonchent tout cheminement politique vers… le graal ? Que mes détracteurs sachent donc, pour de bon, que je n’ai jamais bénéficié, encore moins, garanti aucun franc, aucun sou vaillant provenant de l’ANPEJ, du FONSIS ou de la DER. Oui, pour la première agence située, c’est-à-dire, l’ANPEJ, j’ai eu à recommander des jeunes militants de l’Alliance Pour la République(APR) et dont certains font partie de ma famille. Dès lors, je voudrais bien poser cette question: Est-ce qu’un membre de la famille de Moustapha Cissé Lo a ou non le droit de bénéficier d’une créance garantie par l’Etat ?Et Monsieur Yakham Mbaye, Directeur Général et connaisseur du Soleil, je vous prie , humblement, de publier la liste de toutes les personnes ayant bénéficié des fonds que le gouvernement de la République du Sénégal a, ainsi, mis en place à travers l’ANPEJ ,le FONSIS et la DER pour ne citer que ces mécanismes de financements .Je persiste et signe que je n’ai jamais signé un engagement ou une quelconque garantie pour des militants ou des membres de ma famille pour accéder aux fonds de financements attribués par l’ Etat »,s’est expliqué El Pistolero.