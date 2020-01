Déclaration de la Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (CSA)

Le mardi 14 janvier 2020, le G20 a déroulé son premier plan d’actions ; dans les jours à venir le G7 déroulera à son tour un autre plan d’action. Les syndicats d’enseignants sont visiblement déterminés à reprendre la lutte, cette année, pour amener le gouvernement à respecter ses engagements.

Quoi de plus légitime ! Etant entendu que les protocoles d’accord signés entre les syndicats d’enseignants et le gouvernement ne connaissent qu’un faible niveau d’application de février 2014 à ce jour.

La CSA déplore et regrette l’état dans lequel se trouve l’école publique Sénégalaise et qui s’explique, entre autres, par la crise récurrente dans laquelle elle est installée du fait des multiples engagements que le gouvernement prend, sans jamais les respecter.

Rappelant que l’école publique a toujours été, et doit rester, l’ascenseur social le plus démocratique, la CSA invite les autorités compétentes, à ne jamais oublier que, c’est cette même école qui a fait d’eux ce qu’ils sont devenus aujourd’hui et à tout mettre en œuvre pour préserver ce patrimoine national.

En tant qu’organisation de travailleurs, soucieuse de la pleine satisfaction des revendications légitimes de nos mandants, la CSA appelle le G7 et le G20 à l’unification du mouvement syndical enseignant, au bénéfice exclusif de l’école et de ses travailleurs. Cette synergie des actions que nous appelons de nos vœux doit pouvoir se réaliser sans délais, si tant est, que ces deux cadres (G7 et G20) portent les mêmes revendications et ne sont motivés que par les mêmes objectifs.

Aussi, la CSA réaffirme son soutien indéfectible à tous les syndicats d’enseignants en lutte et invite la coalition des centrales syndicales, ainsi que toutes les organisations soucieuses d’une école performante, à s’impliquer pour un règlement durable de la crise scolaire. La question de l’école ne peut pas, et ne doit pas être la seule affaire des enseignants, mais une préoccupation de toute la communauté.

Fait à Dakar, le 17 janvier 2020

Le Secrétariat Exécutif Permanant de la CSA