Cet animal est le tueur en série le plus dangereux au monde

Ce reportage de Discovery Channel, Mosquito, la menace du siècle, nous met devant les yeux une des pires causes de mortalité dans le monde, le paludisme, qui touche plus de 200 millions de Terriens. Mosquito, c’est le moustique. Plus précisément l’anophèle. Pour tout savoir de ce fléau, que l’on sait combattre mais pas détruire, regardez le reportage complet, diffusé début juillet et disponible en replay sur les bouquets SFR.

L’anophèle, ce moustique vecteur du paludisme, est l’animal le plus dangereux au monde. Il tue bien plus d’humains que n’importe quelle autre espèce animale. D’après l’OMS (Organisation mondiale de la santé), près de la moitié de la population mondiale était exposée à cette maladie en 2015, pour 212 millions de cas de paludisme dénombrés et 429.000 décès.

Ces moustiques vecteurs se développent très bien en milieu tropical. Grâce à la chaleur et l’humidité, l’insecte vit longtemps et se reproduit vite. Comme il (ou plutôt elle, puisque seules les femelles piquent) mange trois fois par jour en suçant le sang, l’anophèle transmet très efficacement le parasite qu’il transporte.

L’Afrique concentre 90 % des cas de paludisme

L’OMS note que l’incidence de la maladie a diminué de 21 % entre 2010 et 2015 et que le taux de mortalité a lui aussi baissé, de 29 %. Les efforts portent donc leurs fruits. Cependant, l’Afrique reste très touchée, concentrant (toujours en 2015), 90 % des cas et 92 % des décès.

Ce que montre cette vidéo, extraite d'un reportage de Discovery Channel, Mosquito, la menace du siècle. Comme les images en témoignent, ce sont les enfants qui sont les plus touchés, particulièrement avant l'âge de cinq ans et surtout s'ils ne sont pas soignés, car leurs défenses immunitaires sont encore trop faibles. Même quand ils survivent et qu'il y a des lésions au cerveau, ils conservent des